Wenn Mike Tyson und Roy Jones Jr. in der Nacht von Samstag auf Sonntag nach 17 Jahren noch einmal aufeinandertreffen, dann können Box-Fans die Live-Übertragung des Showkampfs bei Sky verfolgen. Günstig ist das Duell jedoch nicht zu haben: Der Pay-TV-Sender setzt auf Pay-per-View und verlangt 20 Euro für den Empfang des Spektakels, das im Falle einer Bestellung auf Sky Sport 3 zu sehen ist. Wer sich bis Freitagmittag um 12:00 Uhr für eine Buchung entscheidet, kann jedoch fünf Euro sparen.

In der Kampfnacht stimmt Sky das Publikum ab 2:30 Uhr - zumindest die halbstündige Vorberichterstattung ist für alle Sky-Kunden frei. Ab 3:00 Uhr sehen Besteller des Tickets dann die Live-Übertragung der Veranstaltung im Staples Center in Los Angeles, in deren Rahmen Sky neben dem Duell zwischen Mike Tyson und Roy Jones Jr. auch die Vorkämpfe Jake Paul gegen Nate Robinson und Badou Jack gegen Blake McKernan zeigt. Kommentiert wird das Duell der Legenden von Wolff-Christoph Fuss und Axel Schulz.

Mike Tyson wurde im Alter von 20 Jahren der jüngste Schwergewichtsweltmeister der Geschichte und dominierte über viele Jahre die Gewichtsklasse. Roy Jones Jr. errang vom Mittelgewicht bis hinauf ins Schwergewicht Weltmeister-Titel in fünf Gewichtsklassen und gilt als einer der besten Boxer, der jemals in den Ring stieg. Beide sind inzwischen über 50 Jahre alt.

Im Free-TV zeigt Sky Sport News HD unterdessen am Samstagabend ab 22:00 Uhr Infos rund um den bevorstehenden Kampf in "Stare Down - das Boxen Spezial". Moderator Florian Bauer wird unter anderem die Trainer Legende Ulli Wegner per Live-Schalte begrüßen. Zudem werden auch Szenen vergangener Kämpfe zwischen Tyson und Jones zu sehen sein.