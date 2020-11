Am heutigen Freitag, den 27. November, ist im ORF zur besten Sendezeit das Finale der Tanzshow "Dancing Stars" zu sehen. Das Format ist schon im März gestartet, musste dann aber wegen der Corona-Pandemie unterbrochen werden und wurde erst vor einigen Wochen fortgesetzt. Jetzt hat Corona schon wieder Auswirkungen auf die Show: Moderator Klaus Eberhartinger wird wegen eines positiven Coronatests nicht an der Finalshow teilnehmen können, das kündigte der ORF schon am Donnerstagnachmittag an.

Der Sender erklärte am Donnerstag, dass aufgrund der "strengen ORF-Sicherheitsbestimmungen" kein Infektionsrisiko bei "Dancing Stars" herrsche. Eberhartinger habe seit letzter Woche keinen physischen Kontakt zu den Kollegen gehabt. Er weise zudem keine Symptome auf und befinde ich in Quarantäne. Am Freitag meldete sich der Moderator dann aber in der "Kronen Zeitung" zu Wort und erklärte: "Ich bin negativ." Er habe weitere Tests machen lassen und die seien allesamt negativ aufgefallen.

Das machte die Verwirrung perfekt. Zumal die "Krone" auch berichtete, dass nun entschieden werden solle, ob Eberhartinger doch an der Finalshow teilnehmen könne. Am Donnerstag hatte der ORF bereits Norbert Oberhauser als Eberhartinger-Ersatz angekündigt. Der 48-jährige Moderator nahm in diesem Jahr zunächst als Kandidat an der Sendung teil und wird nun kurzerhand gemeinsam mit Kristina Inhof durch die Show führen. Dabei wird es auch bleiben, wie der ORF kurze Zeit nach dem Erscheinen des "Krone"-Artikels ankündigte.

Zwar bestätigte auch der ORF, dass Eberhartinger inzwischen bei diversen PCR- und Antigen-Kontrolltests negativ getestet worden sei, doch das ändere nichts an der Entscheidung. Eberhartinger selbst sagt: "Leider besteht auch bei PCR-Tests ein kleines Risiko, dass sie ein falsches positives Ergebnis bringen. Es schaut bei mir danach aus, dass genau das passiert ist. Seit dem positiven Testergebnis hatte ich einen negativen PCR- und drei negative Antigen-Tests. Außerdem geht es mir hervorragend und ich habe keinerlei Symptome. Moderieren werde ich heute aber trotzdem nicht, weil das ,Dancing Stars‘-Sicherheitskonzept – das uns immerhin neun Wochen lang durch die Show getragen hat – vorsieht, dass auch nur ein positives PCR-Testergebnis schon bedeutet, dass man die Show verlassen muss. Ich selbst stehe nach wie vor zu 100 Prozent hinter umfangreichen Tests und möchte auch in keiner Weise deren Sinnhaftigkeit infrage stellen."

Corona hat übrigens noch weitere Auswirkungen auf die erfolgreiche ORF-Show: Auch Jurorin Karina Sarkissova fällt mit einer Covid-19-Infektion beim Finale aus, für sie springt die ehemalige "Dancing Stars"-Profitänzerin Maria Santner ein. Kristina Inhof war beim Neustart vor wenigen Wochen auch nur für Mirjam Weichselbraun eingesprungen, die durch das Virus nicht wie gewohnt zwischen London und Wien pendeln konnte.