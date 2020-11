Seit mehr als einem Jahr haben unter anderem MDR, NDR, RBB und SWR keine eigene Mediathek mehr und bündeln ihre Inhalte stattdessen in der senderübergreifenden ARD-Mediathek. Der WDR wollte sich bislang nicht von seinem eigenen Angebot trennen, wird das nun aber doch tun. Ab dem 30. November werden alle Videoangebote des WDR unter dem neuen Dach der ARD-Mediathek zu finden sein.

Wer ab der neuen Woche auf den Navigationspunkt "Mediathek" auf wdr.de klickt, wird direkt auf die Startseite des WDR-Channels in der ARD-Mediathek weitergeleitet. "Für die Nutzer*innen der hochwertigen Inhalte des WDR bietet der Umzug viele Vorteile", heißt es vom WDR. Der Sender preist in einer Pressemitteilung den "neuen Look und eine übersichtliche Struktur", auch individualisiertes Streaming ist in der ARD-Mediathek durch das Erstellen von Profilen möglich. Außerdem ist das Angebot vollständig responsiv.

Noch verzichten aber nicht alle ARD-Sender auf eine eigenständige Mediathek. So betreibt der BR auch weiterhin ein entsprechendes Angebot. Viele Inhalte des Senders sind aber auch auf der ARD-Plattform zu sehen.