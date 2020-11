RTLzwei hat einen Sendetermin für das Aufklärungs-Format "Die Sex-Klinik" gefunden. Bei TVNow ist die Sendung ja schon seit August zu sehen, nun geht’s in die lineare Ausstrahlung. RTLzwei wird am Donnerstag, den 17. Dezember, ab 22:15 Uhr jeweils zwei 90-minütige Ausgaben ausstrahlen. Damit bekommen die Zuschauer eine etwas andere Schnittfassung als bei TVNow zu sehen, wo vier jeweils 45-minütige Ausgaben zum Abruf bereitstehen.

Die Doku wurde von RTL Studios produziert, inhaltlich geht es auch um Aufklärungsarbeit. In der Sexualsprechstunde empfangen Ärzte ihre Patienten in "lockerer, ungezwungener Atmosphäre". Dann soll offen und ehrlich über intime Probleme aller Art gesprochen werden. So geht es um verschiedene Stellungen, Größe von Geschlechtsteilen und Krankheiten. Als Arzt mit dabei ist auch Volker Wittkamp, der in den vergangenen Jahren unter anderem im Sat.1-Format "Klinik am Südring" zu sehen war. Im normalen Leben arbeitet er als Facharzt für Urologie. Mit Sheila de Liz und Marie-Chantal Likoy stehen den Patienten zudem noch eine Gynäkologin sowie eine Sexual Therapeutin mit Rat und Tat zur Seite.

Darüber hinaus hat RTLzwei jetzt auch noch die Rückkehr einer Sozialdoku angekündigt, die Mitte 2019 erstmals beim Sender zu sehen war. In "Zwei Familien - Zwei Welten" treffen ab dem 16. Dezember zur besten Sendezeit unterschiedliche Familien aufeinander. Arme und reiche Familien begegnen sich in dem Format und besuchen einander zwei Monate lang und sollen sich so kennenlernen. "Am Ende sind alle um einige Erfahrungen reicher und vielleicht auch ärmer an Vorurteilen", heißt es von RTLzwei. Zum Auftakt treffen die beiden Starfriseure Sebastian und Andreas Hintz auf die alleinerziehenden Mütter Lucy und Tabea, die zusammen neun Kinder von sechs Vätern haben. Produziert wird das Format, das 2019 mit der ersten Ausgabe starke 7,9 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe für den Sender holte, von 99pro media.

Ganz neu ist das Format übrigens nicht. Bereits 2018 zeigte RTL unter dem gleichen Titel eine Doku. Damals unter anderem mit Ex-"Bachelor" Christian Tews, der gemeinsam mit seiner Frau eine Familie kennenlernte, der es nicht so gut ging wie ihnen selbst. Mit ihm Schnitt 12,7 Prozent Marktanteil war das Format damals für RTL kein bahnbrechender Erfolg.