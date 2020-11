Der Fernsehfilmpreis der Deutschen Akademie der Darstellenden Künste 2020 ist an die ZDF-Produktion "Sterne über uns" vergeben worden. Und auch der Preis der Studierenden, in diesem Jahr von Studierenden der Filmakademie Baden-Württemberg in Ludwigsburg und der Hochschule für Fernsehen und Film München vergeben, ging an "Sterne über uns". In dem Drama hat die alleinerziehende Melli (Franziska Hartmann) die Miete einbehalten, weil es in ihrer Wohnung schimmelt. Der Vermieter kündigt ihr fristlos. In die Obdachlosigkeit gedrängt, zieht Melli mit ihrem neunjährigen Sohn Ben (Claudio Magno) in den Wald. Dort improvisieren die beiden ein notdürftig eingerichtetes Lager.

Die Jury lobt das "grandiose" Schauspiel von Franziska Hartmann. "Es gibt weder eindeutige Schuld an noch einfache Lösungen für Mellis Probleme. Daran hat der Film so wenig Interesse wie an psychologischen Erklärungen." Christina Ebelt, Regisseurin und Co-Autorin (mit Franziska Krentzien), erzähle "äußerst ökonomisch und genau". Der Film wurde produziert von der 2Pilots Filmproduktion GmbH (Produzenten: Harry Flöter und Jörg Siepmann) in Koproduktion mit ZDF/Das kleine Fernsehspiel in Zusammenarbeit mit Arte. Die Redaktion haben Claudia Tronnier und Lucas Schmidt für ZDF/Das kleine Fernsehspiel und Doris Hepp für ZDF/Arte.

Das ZDF wurde außerdem noch mit einem Sonderpreis für herausragende künstlerische Leistungen geehrt, hier ging eine Auszeichnung an Franziska Schlotterer und Gwendolyn Bellmann für das Drehbuch zu "Totgeschwiegen". In dem Drama wird ein obdachloser Mann am U-Bahn-Gleis ermordet aufgefunden. Schnell rücken Kinder ins Visier der Ermittler - doch deren Eltern beschließen, die Tat zu vertuschen. Produziert wurde der Film von Studio.TV.Film, Produzentinnen sind Milena Maitz und Nikola Bock, die Redaktion im ZDF hat Alexandra Staib.

Der Sonderpreis für herausragende schauspielerische Leistungen ging außerdem an das Ensemble der WDR-Produktion "Der König von Köln", den Hans Abich Preis erhielt Anke Greifeneder, Vice President Original Productions bei WarnerMedia. Die Jury bezeichnet Greifeneder als "Frau der letzten Jahre". "Mit ihrer enormen Power, ihren sprudelnden Ideen, ihrer großen Beharrlichkeit und ihrer innovativen Kreativität hat sie den Fiktionbereich entscheidend mitgeprägt und auch ein Stück weit auf den Kopf gestellt."

Hier alle Preisträger im Überblick

Fernsehfilmpreis der Deutschen Akademie der Darstellenden Künste 2020

"Sterne über uns" (ZDF/ARTE)

Regie: Christina Ebelt, Buch: Christina Ebelt, Franziska Krentzien, Kamera: Bernhard Keller, Kostümbild: Eugenia Giesbrecht, Szenenbild: Jochen Dehn, Schnitt: Florian Riegel, Musik: Jakob Ilja, Benjamin Drees, Casting: Susanne Ritter, Lale Nalbant (Kindercasting)

Mit: Franziska Hartmann, Claudio Magno, Kai Ivo Baulitz u.a., Produktion: 2Pilots Filmproduction GmbH (Harry Flöter, Jörg Siepmann), Redaktion: Doris Hepp (ZDF/ARTE), Lucas Schmidt (ZDF), Claudia Tronnier (ZDF)

Sonderpreis für herausragende künstlerische Leistung

an Franziska Schlotterer und Gwendolyn Bellmann für das Drehbuch zu "Totgeschwiegen" (ZDF)

Sonderpreis für herausragende schauspielerische Leistung

an das Ensemble von "Der König von Köln" (WDR)

Preis der Studierenden

"Sterne über uns" (ZDF/ARTE)

3satZuschauerpreis

"Weil Du mir gehörst" (SWR) Regie: Alexander Dierbach, Buch: Katrin Bühlig, Mit: Julia Koschitz, Felix Klare, Lisa Marie Trense u.a., Produktion: FFP New Media GmbH (Simone Höller, Michael Smeaton), Redaktion: Claudia Gerlach-Benz (SWR)

MFG-Star (MFG Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg mbH, Anm.)



an Regisseur Hossein Pourseifi für "Morgen sind wir frei" (WDR/ARTE)

Hans Abich Preis

an Anke Greifeneder, Vice President Original Productions bei WarnerMedia