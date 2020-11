Bei RTL zeigt sich im Programm im November doch merklich, dass im Corona-Jahr 2020 beim Dauer-Marktführung ein paar Nachschubprobleme herrschen. Weil dienstags und donnerstags derzeit weitgehend Wiederholungen gezeigt werden und man zeitweise auch den Auftritten der Nationalelf aus dem Weg ging, fiel der Frische-Anteil (das ist nach unserer Definition der Anteil, den Free-TV-Premieren und Erstausstrahlungen im Abendprogramm zwischen 20:15 Uhr und Mitternacht belegen) mit 69 Prozent immerhin zehn Prozentpunkte niedriger aus als noch im Oktober und sogar 15 Prozentpunkte niedrige als im November des vergangenen Jahres.

RTL blieb damit trotzdem der Privatsender mit dem geringsten Wiederholungsanteil, allerdings war der Vorsprung nur gering. ProSieben lauerte mit 65 Prozent nur knapp dahinter - abendfüllende XXL-Shows wie "The Masked Singer" oder "Schlag den Star" dazu natürlich "The Voice" haben dabei ebenso geholfen wie Programme aus dem Info-Bereich wie der Jenke-Einstand. Anders als RTL lag ProSieben so jedenfalls mehr als zehn Prozentpunkte über dem Vormonats- und Vorjahresmonatswert. Doch auch Sat.1 und Vox waren mit einem Frische-Anteil von je 62 Prozent gut dabei und nicht weit von RTL entfernt. Nicht in die Rechnung ein geht aber natürlich beispielsweise die nächtliche US-Wahl-Sondersendung, die RTL gemeinsam mit ntv im Programm hatte, wohingegen die anderen großen Privaten sich zurückhielten.

Daneben gab es die übliche Spitzen- und Nachzügler-Gruppe. Ganz vorne behauptete sich das ZDF mit einem stolzen Frische-Anteil von 94 Prozent, Das Erste lag mit 90 Prozent nur knapp dahinter. Und ganz hinten lag gewohnheitsgemäß Kabel Eins, das diesmal mit einem Frische-Anteil von 36 Prozent aber sehr gut dastand und nur knapp hinter RTLzwei landete, das bei 37 Prozent landete.

FIX-Punkte

November 2020 Vergleich zum

Vormonat Vergleich zum

November 2019 Jahresschnitt '20

(vs 01-11/19) ZDF 94 von 100 +3 +4 77

( -5 ) Das Erste 90 von 100 +2 +2 78

( +0 ) RTL 69 von 100 -10 -15 72

( -2 ) ProSieben 65 von 100 +12 +11 50

( +1 ) Sat.1 62 von 100 -4 -6 55

( +0 ) VOX 62 von 100 +9 -2 43

( -4 ) RTLzwei 37 von 100 +0 +3 29

( -5 ) kabel eins 36 von 100 +3 +6 25

( -2 )

Frische-Index-Verlauf bis November 2020 Um dieses Diagram sehen zu können, aktivieren Sie bitte Javascript in den Einstellungen Ihres Browsers. Quelle: DWDL.de-Recherche

dwdl.de/zahlenzentrale

Zum Schluss wie immer ein paar Anmerkungen zu den Daten: Über die Qualität des Programms sagt der Anteil der Erstausstrahlungen natürlich nicht unbedingt etwas aus, doch es ist trotzdem eines von mehreren Indizien, mit welchem Aufwand ein Programm derzeit betrieben wird. Zu beachten ist zudem: Der Frische-Index gibt einen Trend an, bildet die Situation aber nicht ganz genau ab. So gibt es beispielsweise einen systembedingten "Nachteil" für Das Erste und das ZDF: Aufgrund der Werbefreiheit müssen sie mehr eigenes Programm produzieren, um die Zeit zu füllen, während die Privatsender einen gar nicht so geringen Teil des Abends mit Werbeblöcken füllen. Eine Stunde Erstausstrahlung ohne Werbung im Ersten haben wir aber genauso gewertet wie eine Stunde Erstausstrahlung bei den Privaten mit Werbung. Dazu kommt, dass einige Privatsender tendenziell etwas weniger Werbung zeigen als andere - so etwa Vox, das Serien anders als beispielsweise RTL nicht immer bis zu einer festen Anfangszeit um "viertel nach" streckt.