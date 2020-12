Die RTL Group hat mit den Ko-Gesellschafter ihrer TV- und Radiogeschäfte eine grundsätzliche Vereinbarung erzielt, die ausstehenden Anteile an RTL Belgium vollständig zu übernehmen. Die Kontrolle an RTL Belgium hatte die RTL Group auch bislang schon, aktuell halten aber diverse Verlage über die Audiopresse SA noch 34 Prozent der Anteile an den TV-Aktivitäten. Diese wird man ebenso übernehmen wie die noch ausstehenden 56 Prozent der Anteile am Radiogeschäft. Die Akquisition wird mit Barmitteln sowie mit eigenen Aktien der RTL Group bezahlt, zum genauen Kaufpreis wurden keine Angaben gemacht.

Elmar Heggen, Chief Operating Officer (COO) und Deputy CEO der RTL Group: "Nach mehr als 30 Jahren erfolgreicher Zusammenarbeit mit unseren Ko-Gesellschaftern haben wir nun die vollständige Übernahme von RTL Belgium vereinbart. Damit folgen wir unserer Strategie, unsere europäischen Sendergeschäfte zu konsolidieren, wann immer sich attraktive Gelegenheiten ergeben. Wir werden weiter in RTL Belgium investieren und die Transformation des Geschäfts vorantreiben – insbesondere durch Investitionen in den Bereichen Streaming, Werbetechnologie und Daten. Wir freuen uns darauf, die Zusammenarbeit mit unseren belgischen Partnern – die der RTL Group weiterhin eng verbunden bleiben – fortzusetzen."

RTL Belgium betreibt drei Free-TV-Sender. Neben dem Vollprogramm RTL-TVI sind das noch Club RTL (Kinder, Sport, klassische Filme und Serien) und Plug RTL (Fiction, Jugendkultur, Reality TV). Gemeinsam erreichten sie in der Kernzielgruppe 2019 einen Zuschauermarktanteil von 34,5 Prozent und bildeten damit die führende TV-Senderfamilie. Die Radiosender von RTL Belgium umfassen Bel RTL, Radio Contact sowie den Digitalsender Mint. RTL Belgium betreibt zudem den Streamingdienst RTL Play sowie die Nachrichtenwebseite RTLInfo.be