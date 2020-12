ZDFneo hat die Ausstrahlung der britischen Serie "Years and Years" angekündigt. Die erste und einzige Staffel ist am Donnerstag, den 14. Januar, an einem einzigen Abend zu sehen. ZDFneo zeigt die sechs Folgen ab 20:15 Uhr, Schluss ist damit erst mitten in der Nacht gegen 2 Uhr. Bereits im vergangenen Jahr war die Serie in Großbritannien bei BBC One zu sehen. Hierzulande konnten Fans die Folgen seit März bei Starzplay abrufen, nun also die Free-TV-Premiere.

Schon Mitte 2019 beschäftigte sich DWDL.de im Rahmen der Reihe "Made in Europe" mit "Years and Years". Gegen die Miniserie wirke "The Handmaid's Tale" beinahe wie Feel Good TV, schrieb DWDL.de-Chefredakteur Thomas Lückerath damals. "Russell T. Davies hat mit ‘Years and Years’ eine sechsteilige Warnung an die Menschheit geschrieben, verpackt als dramatische Familienserie."

Und darum geht’s: 2019 schockiert die Politikerin Vivienne "Viv" Rook in einer Talkshow mit kontroversen Aussagen zum Nahost-Konflikt und dem Tod Angela Merkels. Zur selben Zeit bringt Rosie Lyons in Manchester Lincoln, ihren zweiten Sohn, zur Welt. Die Lyons kommen im Krankenhaus zusammen und begrüßen das neue Familienmitglied. Vor dem Hintergrund des TV-Auftritts der Populistin steht die Frage, wie Lincolns Leben sein wird. Es folgt ein Zeitsprung ins Jahr 2024: In London sorgen sich Stephen Lyons und seine Frau Celeste um ihre Tochter Bethany, die erklärt, sie will transmenschlich werden. In Manchester ist Daniel Lyons inzwischen mit seinem langjährigen Freund Ralph verheiratet. Hals über Kopf verliebt Daniel sich jedoch in den aus der Ukraine geflüchteten Viktor. Als die Lyons wie jedes Jahr zum Geburtstag der Großmutter zusammenkommen, werden sie von einem Anruf von Edith Lyons, der weltreisenden Aktivistin überrascht, die sich momentan in Hong Sha Dao aufhält. Noch während Ediths Anruf verändert sich die Weltlage so dramatisch, dass nichts mehr so sein wird wie bisher.

Darüber hinaus hat ZDFneo auch neue Folgen von "Death in Paradise" angekündigt. Hier geht’s ab dem 15. Januar immer freitags zur besten Sendezeit mit frischen Episoden weiter, wobei der Sender auf Doppelfolgen setzt.