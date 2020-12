Die Corona-Pandemie und die damit verbundenen Kino-Schließungen in aller Welt sorgen nun auch dafür, dass die Distributions-Strategie des von Joe Penna inszenierten Films "Stowaway" angepasst wurde. In den meisten Ländern wird der Film, der unter anderem von Ulrich Schwarz (Rise Pictures) sowie Jonas Katzenstein und Maximilian Leo (augenschein) gemeinsam mit XYZ Films und Rainmaker Films koproduziert wurde, nicht in die Kinos kommen, sondern seine Premiere bei Netflix feiern. Dazu gehören etwa die USA, Großbritannien, Australien, Indien, Latein-Amerika, Afrika und ein Großteil der Märkte in Asien und Europa. In Deutschland hält Netflix ebenfalls Ausstrahlungs-Rechte, allerdings soll es hier vorher noch einen Kinostart geben, hier liegen die Rechte bei Wild Bunch Germany.

Die Hauptrollen in den Film übernehmen Anna Kendrick, Toni Collette, Daniel Dae Kim und Shamier Anderson - trotz Hollywood-Besetzung wurde der Film aber komplett in Deutschland bei den Bavaria Studios in München und der MMC in Köln gedreht, auch für VFX zeichnet mit dem Rise Visual Effects Studio ein deutsches Unternehmen verantwortlich.

In "Stowaway" verursacht ein unbeabsichtigter blinder Passagier versehentlich schwere Schäden an den Lebenserhaltungssystemen des Raumschiffs auf seiner Mission zum Mars. Angesichts schwindender Ressourcen erweist sich eine medizinische Forscherin (Kendrick) als die einzige Gegenstimme gegen die Meinung ihres Kommandanten (Collette) und des Schiffsbiologen (Kim), die eine gewaltsame Lösung planen.