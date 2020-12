In ihrem etwas über 20-minütigen Video "Corona geht gerade erst los" erklärte die Wissenschaftsjournalistin Mai Thi Nguyen-Kim bereits im April verständlich anhand von Charts und Beispielrechnungen, dass wir das Thema Corona wohl nicht so schnell abhaken können - was sich inzwischen ja auch bewahrheitet hat. Das auf ihrem Kanal maiLab veröffentlichte Video brachte es bei Youtube bislang auf über 6,4 Millionen Abrufe und ist damit nach Angaben der Plattform das meistgesehen Video des Jahres 2020 in Deutschland - zumindest im Zeitraum bis zum 15. November, den man für diese Auswertung zugrunde gelegt hat.

Direkt dahinter folgen die "Männerwelten". ProSieben hatte sich entschieden, das Video, in dem auf anschauliche Weise vor Augen geführt werden, welchen Formen sexueller Belästigung Frauen ausgesetzt sind, entgegen der ursprünglichen Ankündigung online zur Verfügung zu stellen. Die Sendung lief im Rahmen der von "Joko & Klaas gegen ProSieben" erspielten 15 Live-Minuten. Schon Platz 3 ging dann allerdings an weniger anspruchsvollen Content: Hier findet sich die gut halbstündige Tour von Bianca Claßen ("BibisBeautyPalace") durch ihr Haus.

Rezo, der im vergangenen Jahr mit der "Zerstörung der CDU" die Youtube-Charts noch angeführt hatte, landete diesmal mit der "Zerstörung der Presse" immerhin auf dem vierten Platz, auf Platz 5 beschäftigte sich Harald Lesch mit dem allgegenwärtigen Thema und fragte "Unnötiger Alarm bei Covid-19?"