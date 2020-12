Amazon hat eine Doku-Serie mit und über Bushido angekündigt. Die noch namenlose Reihe soll 2021 starten, einen genauen Termin gibt es noch nicht. Laut Amazon soll es aber erst nach dem Ende des aktuell laufenden Gerichtsverfahrens losgehen. Wann das sein wird, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht abzusehen. Derzeit sagt der Rapper ja in einem schlagzeilenträchtigen Prozess gegen einen Berliner Clan-Chef, mit dem er über viele Jahre hinweg zusammenarbeitete, aus und steht auch deshalb seit rund zwei Jahren unter Polizeischutz.

In sechs Ausgaben der Doku-Reihe will Prime Video nun das Leben und die Karriere von Bushido, der mit bürgerlichem Namen Anis Ferchichi heißt, beleuchten. Der Streamingdienst spricht von einem "nie zuvor dagewesenen Zugang zum Privatmensch Anis ‘Bushido’ Ferchichi". Man werde den Musiker von einer Seite zeigen, "die sonst nur seine Vertrauten kennen".

Einblicke soll es nicht nur in die Anfänge seiner Karriere und den Aufstieg geben, auch der Familienvater Bushido soll gezeigt werden. Zwei Jahre lang hat die Produktionsfirma Content Factory Bushido und seine Frau Anna-Maria mit Kameras begleitet. So war das Team auch bei einem Familienurlaub mit dabei. "Fans bekommen exklusive Einblicke in ein Leben zwischen Musikvideo-Drehs an exotischen Orten, dem Alltag unter Polizeischutz und dem Versuch, die wohl schwierigsten Jahre für seine Familie bestmöglich zu meistern", heißt es von Amazon.

Neben Bushido und seiner Frau sollen in der Reihe außerdem weitere, "wichtige Akteure" aus der Musikindustrie und langjährige Weggefährten des Rappers zu Wort kommen. Das Ganze soll aber nicht in eine Lobhudelei des Rappers ausarten. So hat Amazon auch angekündigt, dass Kritiker des Musikers in dem Format ebenfalls zu Wort kommen werden.