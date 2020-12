IIm Paket "trendSports" sind die vier Sender Sport1+, Sportdigital Fußball, EDGEsport und Waidwerk enthalten. Sport1+ zeigt unter anderem Spiele der NBA und NHL aus den USA aber beispielsweise auch Damen-Tennis, Sportdigital Fußball ist wie der Name schon verrät auf internationale Fußball-Ligen spezialisiert und zeigt Spiele aus vier Kontintenten und 17 Wettbewerben. Bei EDGEsport stehen Fun- und Action-Sportarten im Mittelpunkt, das reicht von Skateboarden über Mountainbiking bis zu Break Dancing und Kite Surfen. Nur Waidwerk fällt hier etwas aus dem Rahmen, der Sender wendet sich an Jagd- und Angel-, aber auch Outdoorfans.

Bis Ende Februar sind die vier Sender für HD+-Kunden - natürlich in HD-Qualität - zunächst kostenfrei vefügbar, wer es darüber hinaus weiter empfangen will, muss es für zusätzliche 5,99 Euro im Monat dazu buchen. HD Plus arbeitet dabei mit der TA2 Europe GmbH zusammen, die Special-Interest-TV-Sender in HD-Qualität lizensiert und vermarktet.

Arnold C. Kulbatzki, Geschäftsführer der TA2 Europe GmbH: "HD+ ist die etablierte und führende Marke für Satellitenfernsehen in HD-Qualität, ein perfekter Partner. Denn trendSports setzt komplett auf HD, damit Fans ihren Sport in bester Bildqualität auf dem großen Fernsehschirm zu Haus genießen können. Ohne Sorge um stabile Internetverbindungen oder ausreichend Bandbreite." Georges Agnes, Geschäftsführer Operations und Produktentwicklung bei der HD Plus GmbH, ergänzt: "trendSports deckt wirklich alles ab, was das Herz der Sportfans begehrt. Das breite Angebot bietet Live-Sport für jeden Geschmack und für jedes Alter, ausgestrahlt in bester HD-Qualität. Das ist eine schöne Überraschung für unsere Abo-Kunden, die trendSports die nächsten drei Monate kostenlos genießen können."