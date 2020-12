Auch in diesem Jahr wird Aminata Belli bei MTV wieder aufs Jahr zurückblicken - vorwiegend natürlich aus musikalerischer und vor allem MTV-Sicht. Die Sendung, die am 20. Dezember um 19:15 Uhr zu sehen sein wird, läuft dabei unter dem Titel "Fuck 2020 - Die Show". Gesprochen werden solle über das, was in diesem Jahr wichtig war, wobei man aber keine Depri-Stimmung verbreiten will, sondern vor allem die Höhepunkte in den Mittelpunkt rücken will. "Gemeinsam mit tollen Gästen und exklusiven Home-Sessions feiert MTV den Abschied eines ganz besonderen Jahres", heißt es in der Beschreibung des Senders.

Eine besondere Aktion gibt's am Wochenende vom 12. und 13. Dezember. In Kooperation mit "Bravo" will man dann nostalgische Gefühle bedienen und wird ausschließlich Musikvideos von Songs spielen, die sich auf den 111 Bravo-Hits-CDs, die seit 1992 erschienen sind, wiederfinden. Die laut MTV "vielfältige Zeitreise durch die Musikgeschichte" gibt's an den beiden Tagen zwischen 6 und 19:15 Uhr zu sehen. Ein Wochenende später steht dann übrigens alles unter dem Motto "Driving home for Xmas".