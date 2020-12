Das Erste hat die Ausstrahlung des ersten "Die Kanzlei"-Films angekündigt, der Streifen mit dem Titel "Die Kanzlei - Reif für die Insel" ist am Freitag, den 12. Februar 2021, zur besten Sendezeit ab 20:15 Uhr beim Sender zu sehen. In dem Film verschlägt es die beiden Anwälte Isabel von Brede (Sabine Postel) und Markus Gellert (Herbert Knaup) und ihre Assistentinnen Yasmin Meckel (Sophie Dal) und Gudrun Wohlers (Katrin Pollitt) auf eine Ostseeinsel. Dort trifft Isa von Brede auf ihre verzweifelte Mutter Marion (Marie Anne Fliegel). Beim Versuch herauszufinden, was ihre Mutter auf der Insel hält, stößt Isa auf ein Geheimnis aus ihrer Kindheit – und versteht plötzlich vieles in ihrem Leben, das sie sich bisher nie erklären konnte.

Produziert wird "Die Kanzlei – Reif für die Insel" von der Letterbox Filmproduktion, die auch für die Serie verantwortlich zeichnet. Das Drehbuch schrieb Thorsten Näter, der von Beginn an auch alle Serien-Bücher verfasste. Regie führte Bettina Schoeller Bouju, sie hat bislang noch nie für die Serie gearbeitet. Produzentin ist Nina Lenze. Die Redaktion im NDR haben Diana Schulte-Kellinghaus und Jacqueline Tillmann.

Die jüngste Staffel der Serie war übrigens die erfolgreichste seit 2015, damals wurde nach dem Tod von Dieter Pfaff aus "Der Dicke" eben "Die Kanzlei". Zwischen August und November dieses Jahres brachten es 13 Folgen der Serie auf durchschnittlich 5,15 Millionen Zuschauer, mehr schaffte nicht einmal die erste Staffel 2015. Mit 17,3 Prozent Marktanteil gehört die Serie zu den erfolgreichsten des Ersten - und auch beim jungen Publikum lief es in diesem Jahr angesichts von 8,0 Prozent vergleichsweise gut. Zum Vergleich: In den vergangenen vier Jahren waren die Reichweiten zwar auch immer gut, im Schnitt sahen aber immer weniger als fünf Millionen Menschen zu.