Der Podcast "Hoaxilla" wird als Serie verfilmt. Konkret arbeitet die Agentur Gary Glotz an einer achtteiligen Animationsserie, am Montag haben die Macher einen ersten Trailer veröffentlicht, der gleichzeitig auch das Musikvideo zum Titelsong "Hoax" ist. Den Podcast selbst gibt es schon seit 2010, ins Leben gerufen er vom Ehepaar Alexa und Alexander Waschkau. Die Kulturwissenschaftlerin und der Diplom-Psychologe beschäftigen sich darin jeden Monat mit modernen Sagen, Mythen und Verschwörungstheorien.

Vom Bayerischen Rundfunk wurden sie dafür als "einer der besten Podcasts weltweit" geadelt - und jetzt will man das Universum eben auch um eine Animationsserie erweitern. "Mit ‚Hoaxilla - Die Serie‘ wagen wir uns an ein Projekt, das vorher tatsächlich noch niemand gemacht hat", sagt Gary-Glotz-Geschäftsführer Markus v. Luttitz, "wir verfilmen einen Podcast". Kreativchef Peter Bulo Böhling ergänzt: "Und zwar nicht irgendeinen, sondern denjenigen, der in diesen verrückten Zeiten so aktuell wie fast kein anderer ist. Wir arbeiten unter dem Motto ,Legenden beenden‘."

Er habe die beiden Podcast-Macher schon immer großartig gefunden, sagt Bulo. "Was lag für uns als Bewegtbildmöglichmacherei daher näher, als diesem plakativen Thema auch eine Optik zu geben?". Die acht Folgen sollen jeweils rund 20 Minuten lang sein. Alexander Waschkau hofft, dass man mit der Serie eine "komplett neue Zielgruppe erschließen" kann.