Am 16. Januar bekommt es Winnie Heller im ZDF mit den kriminellen Machenschaften eines Zuhälterrings zu tun, der junge Mädchen mithilfe von Loverboys zur Prostitution zwingt. Der zehnte Film der Reihe "Kommissarin Heller" mit dem Titel "Panik" wird zugleich aber auch der letzte sein, wie das ZDF nun ankündigte. Es war dabei nicht der Sender, der einen Schlussstrich ziehen wollte, sondern ein Wunsch der Hauptdarstellerin Lisa Wagner.

"Ich dachte von Anfang an, Winnie ist so besonders. Sobald sie anfängt, sich im Kreis zu drehen und man beginnt sich satt zu sehen, ist es Zeit zu gehen; eben, wenn es am schönsten ist", begründet Wagner das Aus. Tatsächlich ließ sie auch in den letzten Jahren immer wieder anklingen, dass man der Figur nicht gerecht werden würde, wenn man sie zu lange weitererzählen würde. Auch die Schlagzahl hatten die Macher über die Jahre bewusst niedrig gehalten, um keine Zugeständnisse bei der Qualität machen zu müssen.

In den ersten Jahren wurden noch zwei "Kommissar-Heller"-Filme pro Jahr produziert, zuletzt gab es nur noch einmal im Jahr ein Wiedersehen, 2020 setzte man sogar ganz aus. Dem Erfolg tat die geringe Schlagzahl aber keinen Abbruch, ganz im Gegenteil: Der bislang neueste Film von Februar 2019 erreichte mit knapp sieben Millionen Zuschauern sogar einen Reichweiten-Rekord, auch bei den jüngeren Zuschauern funktionierte die Reihe überaus gut und erzielte häufig Marktanteile deutlich im zweistelligen Bereich.

Auch für den letzten Film kam nochmal das übliche Team zusammen: Regie führte Christiane Balthasar, das Drehbuch stammt von Mathias Klaschka, hinter der Kamera stand Hannes Hubach. Produziert wurde "Kommissarin Heller" von Regina Ziegler von Ziegler Film. Die Dreharbeiten fanden bereits im Herbst 2019 statt.