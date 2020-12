Im Rahmen einer Folge des konzerneigenen Podcasts hat RTL-Senderchef Jörg Graf am Dienstag seine Programmpläne fürs erste Halbjahr 2021 vorgestellt. In diesem Zusammenhang bestätigte er die neue Show "Murmel-Mania", die die Ad Alliance offenbar unabgesprochen schon vorzeitig kommuniziert hatte. Das Format stammt von Talpa und wird auch in den Niederlanden erst im Januar 2021 seine Premiere feiern, RTL will dann im Frühjahr nachziehen. In der Show treten Promis in zwölf Runden auf verschiedenen Bahnen mit Murmeln gegeneinander an.

Jörg Graf: "Die Idee hängt mit der Faszination für den 'Domino Day' zusammen, den wir als großes Event so nicht produzieren können. Und wir machen neben der 'Murmel-Mania' noch eine Kettenreaktions-Show, die nicht an einem Abend über mehrere Stunden stattfindet, sondern in mehreren Folgen." Im Show-Bereich ist außerdem eine All-Stars-Version von "Ninja Warrior Germany" sowie neue Folgen von "I can see your voice" geplant. Nach den zwei recht eilig produzierten Pilotfolgen im Sommer will man nun mit ausführlicherer Vorbereitung eine längere Strecke auf die Beine stellen.

Daneben wolle man versuchen, "Unterhaltung mit Relevanz zu verknüpfen", so Graf. So will RTL bereits Anfang 2021 ein "Zeugnis für Deutschland" ausstellen. Moderiert wird die Sendung, in der viele prominente Experten zu Wort kommen sollen, von Barbara Schöneberger. Es soll um Fragen gehen wie "Wie gehen wir mit einander um?", "Was ist uns wichtig in Deutschland?", die Themen, in denen Zensuren verteilt werdens sollen, reichen von Bildung über innere Sicherheit bis Gesundheit. "Schauen wir mal, ob Deutschland versetzt wird oder nicht", so Graf.

Skurril mutet ein neues Experiment an, das auf den Namen "Erzieh dein Kind wie einen Hund" hört. Eine Tiertrainerin werde darin versuchen, die Methodik der konsequenten Erziehung, die sie bei Hunden anwendet, auf den Umgang mit Kindern zu übertragen. Die Sendung läuft bereits am 3. Januar um 19:05 Uhr. In "Snackmasters" versuchen prominente Köche, Snacks bekannter Marken nachzubauen, in "Alt und abgefahren" geht es um hochbetagte Autofahrer, zudem will man sich auf die Suche nach Erben bzw. Ahnen begeben. "Es gibt ein ganz klares Bekenntnis dazu, dass wir neben erfolgreichen Formaten wie 'Wallraff' in dem Metier mit sehr relevanten Themen auch mit neuen Protagonisten Programme machen wollen", kündigt Graf weiterhin an. Tamer Bakiner etwa ist derzeit wieder undercover unterwegs, Henning Baum ("Der letzte Bulle") schaut sich den echten Polizeiberuf an und absolviert mit Polizeischülern einen Teil der echten Ausbildung.

Jörg Graf: "Die Strategie ist sehr, sehr klar. Ich glaube, für lineares Fernsehen sind aktuelle und gesellschaftlich relevante Themen wahnsinnig wichtig. Fiktionale Formate findet man überall, auch sehr stark auf den VoD-Plattformen. Da machen wir gemeinsam mit TVNOW gerade auch eine echte Fiction-Offensive. Aber ich glaube, wenn man auf die linearen Sender schaut, ist aktuelle Information wichtig." Generell lassen die Ergebnisse dieser Fiction-Offensive aber noch etwas auf sich warten, nachdem Corona-bedingt die Dreharbeiten in 2020 schwer zu realisieren waren. Man habe die Zeit stattdessen für die Arbeit an Büchern genutzt. Zu Jahresbeginn kehren aber erstmal die bekannten Serien "Der Lehrer", "Schwester, Schwester" und "Magda macht das schon" ins Programm zurück. Los geht's hier mit neuen Folgen am 7. Januar.

Der RTL-Chef begründete auch die Entscheidung, auf ein klassisches Dschungelcamp in anderer Umgebung, wie es etwa die Briten erfolgreich machen, zu verzichten. "Wir haben viel überlegt und irgendwann gesagt: 'Wir machen uns frei davon, mit einer Brechstange in den Schwarzwald zu ziehen und dort den Dschungel nachzuspielen.' Das ist es einfach nicht", so Graf. Auf "Ich bin ein Star..." habe man aber keinesfalls ganz verzichten wollen, daher gebe es jetzt die Dschungelshow, in dem Prominente Spiele wie im Dschungel absolvieren, um sich ein Ticket für die Teilnahme im Jahr darauf zu erspielen. "Alle, die die Dschungel-Fans kennen, sind dabei. Sonja und Daniel, die Autoren, das ganze Kreativteam. Und wir machen jetzt das, was eigentlich immer schon alle dachten: Dass der Dschungel heimlich hier in Ossendorf im Studio produziert wird. Jetzt produzieren wir wirklich im Studio."