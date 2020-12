Claus Strunz, der schon Geschäftsführer für TV und Video bei Axel Springer und Geschäftsführer der Produktionsfirma MAZ & More ("Sat.1 Frühstücksfernsehen") ist, tritt nun zusätzlich auch noch in die "Bild"-Chefredaktion ein und übernimmt dort die Verantwortung für die redaktionelle Live- und Video-Strategie des Boulevard-Titels. Er berichtet in dieser Funktion direkt an "Bild"-Chefredakteur Julian Reichelt. Der erklärt: "Claus Strunz hat den Aufbau von 'Bild Live' von Anfang an mit Rat, mit Ideen, mit seiner TV-Erfahrung und seiner Leidenschaft für Geschichten, bewegende Bilder begleitet. In großen News-Momenten wie der US-Wahlnacht war er als Moderator live für 'Bild' und hat die Live-Marke 'Bild' mitgeprägt. Claus brennt dafür, Geschichten in Videos und Bewegtbild für das digitale Zeitalter zu übersetzen. Ich könnte mir keinen Besseren vorstellen, um den redaktionellen Aufbau von 'Bild Live' zu führen."

Generell will Springer in seiner TV-Strategie künftig die Live-Berichterstattung noch stärker in den Mittelpunkt rücken. Bei "Bild" und dem Nachrichtensender Welt sollen dafür die Kapazitäten mit gemeinsamer Technik, digitaler Infrastruktur und Plattformentwicklung deutlich ausgebaut werden. Schon kürzlich hatte Springer berichtet, dass "Bild" 70 neue Mitarbeiter für "Bild Live" einstellen und 2021 mehr als 22 Millionen Euro in das Angebot investieren will. Welt hat im Zuge der Coronakrise den Live-Anteil an seinem Programm in diesem Jahr massiv ausgebaut und hält auch daran fest. Aktuell sendet man täglich zwischen 6 und 20 Urh ein aktuelles Programm. Auch dort wolle man in neue Programmformate investieren, nähere Angaben machte Springer hierzu aber nicht. Im Frühjahr steht nun erstmal der Umzug in die neuen Studios im Springer-Neubau an.

Stephanie Caspar, Vorstand News Media National und Marketplaces: "Wir sehen im Bewegtbildbereich großes Wachstumspotential für Axel Springer, sowohl im Free-TV als auch für unsere digitalen Bezahlangebote Bild Plus und Welt Plus. Live spielt hierbei die zentrale Rolle und passt perfekt zu unseren News-Marken "Bild" und "Welt". Beide haben in diesem nachrichtenstarken Jahr neue Bestmarken erzielt.“ Welt- und MAZ & More-Geschäftsführer Frank Hoffmann, der seit September die übergreifende Bewegtbild-Strategie von Axel Springer verantwortet, sagt: "Wir wollen mit gemeinsamer Technik und starker digitaler Infrastruktur einzigartige integrierte Bewegtbildangebote schaffen, die sich auf Live fokussieren und so unsere Berichterstattung im Bewegtbild für unser Publikum auf allen Plattformen noch attraktiver macht.“