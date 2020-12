RTLzwei verliert mit Meike Gehring eine Moderatorin der "RTLzwei News". Wie der Sender jetzt angekündigt hat, verlässt die Journalistin das Team zum 31. Dezember. Die Trennung erfolge im "besten gegenseitigen Einvernehmen", heißt es in einer Pressemitteilung des Senders. Gehring habe sich entschieden, neue berufliche Wege zu gehen. Das bestätigt auch Gehring selbst. Sie sagt: "Ich bin sehr dankbar für die Zeit bei den RTLzwei News. Durch die Sendung und mit RTLzwei als Arbeitgeber habe ich mich als Moderatorin, Journalistin und als Mensch weiterentwickeln dürfen. Das war ein wertvoller Abschnitt in meinem Leben. Jetzt geht es für mich als Moderatorin weiter: Unter anderem entwickle ich gerade ein eigenes TV-Format und freue mich auf alles, was kommt."

Ihre Nachfolge hat der Sender auch schon geregelt. So sollen in Zukunft Steffi Brungs, Kathi Wörndl und Christoph Hoffmann im Wechsel durch die Nachrichtensendung führen. Konstanze Beyer, Chefredakteurin bei RTLzwei, sagt: "Meike ist mit ihrer kompetenten und zugleich herzlichen und unkomplizierten Art eine Bereicherung für unsere Nachrichten. Ich bedaure, aber respektiere ihren Wunsch, sich nach fünf erfolgreichen Jahren bei RTLzwei neuen Herausforderungen zu stellen. Ich wünsche ihr beruflich und privat nur das Beste." Gehring arbeitete seit 2011 als Reporterin bei RTL und RTLzwei, 2015 wechselte sie dann zu den "RTLzwei News", wo sie das Lifestyle-Gesicht der Sendung wurde und als Reporterin und Redakteurin tätig war. Seit 2018 moderiert die studierte Germanistin die Hauptnachrichten im regelmäßigen Wechsel mit Brungs, Hoffmann und Wörndl. Sie stieg damals während einer turbulenten Zeit zur Moderatorin auf. Mitte 2018 kündigte RTLzwei an, die Sendung künftig nicht mehr in Berlin, sondern in Köln produzieren lassen zu wollen. Auch der Wechsel des Sendeplatzes (von 20 auf 17 Uhr) wurde damals kommuniziert. In einem Video-Appell wandten sich damals viele Journalisten und Moderatoren des Senders an die RTLzwei-Gesellschafter, darunter auch Gehring. "Ohne uns geht in Zeiten gezielter Desinformation und Fake News eine unabhängige journalistische Stimme verloren. Ohne uns werden viele junge Menschen gar keine Nachrichten mehr schauen", sagte sie damals. Geholfen hat es alles nichts: Die "RTLzwei News" werden seit 2019 von infoNetwork in Köln produziert. Gehring präsentierte beim Sender darüber hinaus im Ende 2018 beim Sender auch noch das "The Dome"-Comeback an der Seite von Giovanni Zarrella.