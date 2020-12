Der WDR und das Fraunhofer Institut für Integrierte Schaltungen arbeiten unter dem Arbeitstitel "Dialog+" derzeit an einem Verfahren, das für eine bessere Sprachverständlichkeit im Fernsehen sorgen soll. Hintergrund seine regelmäßige Rückmeldungen von Fernsehzuschauern, die beklagen, dass Dialoge in Sendungen teils nur schwer zu verstehen seien - etwa bei lauterer Musik oder Hintergrundgeräuschen. Bis Ende Oktober fand bereits ein fünfwöchiger Online-Test statt, an dem über 2.000 Menschen teilgenommen haben. Bei drei kurzen Sequenzen - aus einem "Tatort", einer Doku und einem Sport-Bericht - konnten sie zwischen dem Originalton der Fernsehproduktion und einem technisch aufbereiteten Audiosignal hin- und herschalten und anschließend bewerten.

Wolfgang Wagner, WDR-Direktor Produktion und Technik, fasst das Ergebnis so zusammen: "Der Online-Test hat gezeigt, dass mehr als zwei Drittel der Zuschauer*innen häufig oder sogar sehr häufig die Sprache im Fernsehen schlecht verstehen können. Die im Test angebotene Möglichkeit, einen zusätzlichen Audiokanal mit einer leichteren Sprachverständlichkeit auswählen zu können, hat sogar mehr als 80 Prozent der Testteilnehmer*innen gefallen. Auch mit Blick auf die geforderte Barrierefreiheit unseres Programmangebotes ist dies Anlass genug, ein solches Angebot weiter zu entwickeln."

Am Wochenende des 12. und 13. Dezember wird nun der Einsatz unter realen Bedingungen getestet. Wer sein Signal via Satellit empfängt, kann dann bei WDR HD Köln, Bielefeld, Dortmund, Düsseldorf, Essen, Münster und Siegen als zusätzliche Tonoption "Klare Sprache" auswählen. Ansonsten sind keine neuen oder speziellen Geräte erforderlich. Möglich ist das bei den beiden "Tatort"-Folgen am Samstagabend sowie bei den Sendungen die sonntags zwischen 11 und 16:45 Uhr starten. Die Sendungen sind mit der aufbereiteten Tonoption auch in der Mediathek abrufbar. Für Rückmeldungen kann die Mail-Adresse audiotest@wdr.de genutzt werden. Die Rückmeldungen fließen auch in die Arbeitsgruppe Sprachverständlichkeit der ARD ein, in der sich die Landesmedienanstalten zu dem Thema austauschen.