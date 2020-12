Lena Gercke wird doch noch ihren Auftritt in der laufenden "The Voice of Germany"-Staffel haben. Bislang wurde sie von Annemarie Carpendale vertreten, weil sie im Sommer Mutter einer Tochter wurde. Carpendale teilte sich die Moderation der Castingshow mit Thore Schölermann. Für Gercke wird es aber nur eine kurze Babypause bleiben: Wie Sat.1 jetzt nämlich bestätigt hat, kehrt sie zu den anstehenden Liveshows zurück.

Gercke präsentiert gemeinsam mit Schölermann demnach am kommenden Sonntag das Halbfinale von "The Voice", beide stemmen eine Woche später dann auch das Finale. "Willkommen zurück zum The Voice of Germany-Halbfinale, liebe Lena Gercke. Und Danke, liebe Annemarie Carpendale, dass du Lena in ihrer Babypause so wunderbar vertreten hast", erklärte Sat.1 in einem Tweet.

Inzwischen zeigt die Castingshow sichtbare Abnutzungserscheinungen: Mit dem letzten Sing-Off in der vergangenen Woche ist "The Voice" auf ein Allzeit-Tief gefallen. Erstmals sahen weniger als zwei Millionen Menschen zu und auch der Marktanteil in der werberelevanten Zielgruppe war mit 10,8 Prozent so niedrig wie nie zuvor.