© WDR/Annika Fußwinkel Alexander Bickel, Leiter Programmbereich Fernsehfilm, Kino und Serie im WDR

© SWR/Alexander Kluge Florian Hager, Channel-Manager ARD-Mediathek und stv. Programmdirektor

© MG RTL D / Marina Rosa Weigl Henning Tewes, Co-Geschäftsführer TVNow

Dass die Mediengruppe RTL plötzlich eine ähnliche Serie, die in großen Teilen auf französisch mit deutschen Untertiteln daher kommt, produzieren wird, scheint recht unwahrscheinlich. "Wir sind nicht für die Nische zu haben, das ist nicht unser Metier, da kommen wir nicht her. Wir wollen wirklich breite Stoffe haben, die die Menschen emotional berühren und mitnehmen", erläutert Henning Tewes, der übrigens nicht nur an Serien, sondern auch an Filmen Interesse anmeldet. "Wir sind auch für Einzelstücke sehr offen", so Tewes.

Mehr zu den anvisierten Zielgruppen, dem Wettbewerb mit den US-Playern und den Herausforderungen, der ARD-Mediathek Personalisierungsfunktionen beizubringen, erzählen Florian Hager, Alexander Bickel und Henning Tewes beim Filmkongress NRW Online.