am 09.12.2020 - 16:24 Uhr

Eva-Maria Schmidt ist künftig alleinige Chefredakteurin von "Horizont", das hat das Branchenmagazin nun in einer Meldung in eigener Sache angekündigt. Die bisherige stellvertretende Chefredakteurin wird den Titel ab Februar des kommenden Jahres alleine führen. Die beiden bisherigen Chefredakteure Uwe Vorkötter und Volker Schütz erhalten innerhalb des Deutschen Fachverlags (dfv) neue Aufgaben.

Der 67-jährige Vorkötter soll "Horizont" künftig als Autor verbunden bleiben und "repräsentative Aufgaben für die Medienmarke" wahrnehmen. Der Geschäftsführung steht er außerdem noch als Berater zur Verfügung. Vor seiner Zeit bei "Horizont" war Vorkötter unter anderem Chefredakteur der "Frankfurter Rundschau" und "Berliner Zeitung". Und auch Schütz (61) erhält neue Aufgaben. Er soll seine Erfahrung in die Entwicklung neuer, bereichsübergreifender Contentformate mit Fokus auf Digital und Veranstaltungen einbringen.

Keine Veränderung gibt es unterdessen auf einer anderen Position: Jürgen Scharrer ist und bleibt auch unter der neuen Chefredakteurin der Chefreporter von "Horizont". dfv-Geschäftsführer Markus Gotta sagt: "Mit Eva-Maria Schmidt übernimmt eine erfahrene Blattmacherin und Moderatorin von Veranstaltungen sowie eine ausgewiesene Expertin im Online-Journalismus die redaktionelle Führung von ‘Horizont’. Sie wird die Digitalisierung des Mediums weiter vorantreiben, die sie in den vergangenen Jahren bereits mit Uwe Vorkötter und Volker Schütz maßgeblich gestaltet hat."

Eva-Maria Schmidt arbeitete bereits seit 2000 für "Horizont". Zuvor hatte sie Romanistik, Germanistik und Hispanistik an der Goethe-Universität Frankfurt studiert. Seit 2004 hat sie Führungspositionen in der Redaktion eingenommen, unter anderem bei "Horizont Online" und dem Karriereportal des Branchenmagazins. Als Projektleiterin hat sie zudem die Expansion der Marke in der Schweiz vorangetrieben, stellvertretende Chefredakteurin ist sie seit Juni 2019.