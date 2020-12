am 10.12.2020 - 10:27 Uhr

Dass Malte von Bülow Burda nach nur zwei Jahren wieder verlassen wird, hatte der Konzern schon vor einigen Wochen bestätigt, nun ist auch klar, wohin es ihn zieht: Er übernimmt zum 1. Januar 2021 die neu geschaffene Position des Chief Product Officer für das deutsche Publishing-Geschäft bei der Bauer Media Group. Zu seinen Aufgaben zählen unter anderem die strategische Weiterentwicklung der Marken, das Vorantreiben neuer Geschäftsmodelle in den Kernsegmenten Programm-, Celebrity- und Frauenzeitschriften sowie im Special Interest Bereich und die Entwicklung digitaler Publishingformate.

Malte von Bülow war zueltzt als Managing Director der Burda News unter anderem für die Marken "Focus", "Focus-Money" und weitere "Focus"-Line-Extensions sowie den Aufbau neuer Geschäftsmodelle zuständig. Zuvor war er Gesamtverlagsleiter und Mitglied der Geschäftsführung im Jahreszeiten Verlag. Auch die Bauer Media Group ist für Malte von Bülow nicht neu: In vorherigen Stationen war er bereits in der Verlagsleitung Osteuropa und als Verlagsleiter für wöchentliche Frauenzeitschriften und Programmzeitschriften tätig.

Ingo Klinge, CEO Publishing Germany: "Mit Malte haben wir einen fantastischen Branchen-Experten in unserem Führungs-Team, der unser Publishing-Geschäft der Zukunft maßgeblich mitgestalten wird. Gemeinsam mit ihm werden wir das Potenzial unseres Portfolios noch besser heben, indem wir die Stärken unserer Marken in den Fokus rücken und so unsere Position als Nummer 1 im Publishing konsequent ausbauen. Seine Erfahrungen werden uns außerdem dabei helfen, neue Märkte und Geschäftsfelder zu erschließen. Ich schätze Maltes berufliche Expertise sehr und freue mich persönlich sehr darauf, wieder eng und vertrauensvoll mit ihm zusammenzuarbeiten."