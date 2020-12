© Medienboard

20.000 Euro an Entwicklungsförderungen gingen etwa an Czar Film für die Webserie "0816", 30.500 Euro erhielt Berlin Producers Media für die Doku-Serie "Death in the Baltic Sea". Eine Koproduktion von Tama Filmproduktion und Friday Film mit dem Titel "Flatmates", dabei handelt es sich um eine Comedy-Webserie, wurde mit 17.000 Euro bedacht. Die höchste Förderung im Bereich der Serien erhielt Wolkenlenker für die geplante Kinderanimationsserie "Mora und Sora", hier sind 60.000 Euro geflossen.

Zweimal 100.000 Euro sind im Rahmen der Förderrunde an die Virtual-Reality-Experience "Zu Gast bei James Simon" von Lupa Film sowie an das Spiel "The Last Whale Singer: Rise of the Leviathan" von Telescope Animation geflossen. Alle geförderten Projekte gibt es auf der Webseite des Medienboards.

Helge Jürgens, Geschäftsführer New-Media-Förderung Medienboard, sagt: "Die neuen Projekte haben uns mit starken Inhalten, innovativem Storytelling und spannenden plattformübergreifenden Ansätzen überzeugt. 6 Serien, 3 VR- und 2 Multiplattform-Projekte sowie 12 Games erhalten eine Förderung. Wie erfolgreich 'Games Made in Berlin-Brandenburg & Funded by Medienboard' sind, zeigen ganz aktuell die 15 Nominierungen für 7 MBB-geförderte Spiele beim Deutschen Entwicklerpreis. Und das möchten wir weiter unterstützen!"