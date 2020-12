© ViacomCBS Raffaele Annecchino © ViacomCBS Raffaele Annecchino

Annecchino ist schon heute kein Unbekannter im ViacomCBS-Konzern gewesen. Er arbeitet bereits seit 23 Jahren für das Unternehmen und war im Laufe dieser Zeit in verschiedenen Positionen tätig, zuletzt als Präsident von ViacomCBS Networks Europe, Middle East, Africa and Asia (EMEAA). Als solcher überwachte er das operative Geschäft in einer Reihe von Märkten, darunter auch Deutschland.

"Raffaele ist eine unternehmerisch denkende, ergebnisorientierte Führungspersönlichkeit, die nachweislich in der Lage ist, Unternehmen zu transformieren und das Wachstum in verschiedenen Märkten voranzutreiben", sagt Bob Bakish. "In den letzten Jahren hat Raffaele immer mehr Verantwortung übernommen und dabei strategische und operative Expertise bewiesen, die sich über eine Vielzahl von Regionen und Plattformen erstreckt. Seine Erfahrung beim Ausbau der internationalen Präsenz von ViacomCBS, beim Aufbau wichtiger Partnerschaften und bei der Beschleunigung unseres Vorstoßes in mobile und digitale Plattformen wird entscheidend sein, um unsere Führungsposition in Europa, Lateinamerika und Asien auszubauen und unsere globalen Ambitionen zu verwirklichen."

Und Raffaele Annecchino sagt: "Es ist mir eine Ehre, diese Rolle zu übernehmen und dabei zu helfen, die starke Dynamik von ViacomCBS auf der ganzen Welt fortzusetzen. Wir haben die aufregende Möglichkeit, die Reichweite des Unternehmens durch neue, innovative Vertriebskanäle und Partnerschaften zu erweitern, und ich freue mich darauf, mit Bob und dem Rest des Teams zusammenzuarbeiten, um unsere Wachstumsinitiativen umzusetzen."