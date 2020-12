Das bereits vor einigen Wochen angekündigte "Princess Charming" erhält noch vor dem Start der Produktion ein etwas anderes Konzept als ursprünglich angekündigt. So hat TVNow jetzt bekanntgegeben, dass das Format die "erste lesbische Dating-Show" auf der Plattform werden wird. Ursprünglich sollte in der Kuppelsendung eine bisexuelle Frau nach dem Partner oder der Partnerin fürs Leben suchen.

Jetzt steht fest: Männer gibt es bei "Princess Charming" doch nicht, stattdessen buhlen ausschließlich lesbische Teilnehmerinnen um eine Single-Frau. TVNow begründet das neue Konzept mit dem "vielfachen Wunsch der Zuschauer- und BewerberInnen". Wie beim Original "Prince Charming" wird es Einzel- und Gruppendates geben, damit sich die Frauen besser kennenlernen können. Am Ende einer jeden Folge müssen Kandidatinnen die Show verlassen und am Ende entscheidet "Princess Charming" zwischen zwei Frauen.

Produziert wird "Princess Charming" wie das Original auch von Seapoint Productions, einen genauen Starttermin gibt es derzeit aber noch nicht. Unterdessen hat TVNow "Prince Charming" schon vor dem Ende der zweiten Staffel um einen weiteren Durchlauf verlängert, interessierte Single-Männer können sich bereits bewerben. Staffel zwei gehört derzeit zu den erfolgreichsten Formaten auf TVNow, in der linearen Ausstrahlung bei Vox kann das Format allerdings nicht überzeugen. Im Schnitt holte das Format in der klassischen Zielgruppe bislang nur 4,3 Prozent Marktanteil. Die Fortsetzung aber zeigt, dass die linearen TV-Quoten längst nicht mehr so wichtig sind wie in der Vergangenheit. Ob auch "Princess Charming" im linearen Programm der Mediengruppe RTL ausgestrahlt wird, ist bislang nicht bekannt.