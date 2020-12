Vor ziemlich genau zehn Jahren ist die erste Folge der RTLzwei-Dokusoap "Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie" über die Bildschirme geflimmert. Und auch wenn die ganz hohen Quoten, teilweise waren für den Sender mehr als 10 Prozent Marktanteil mit den "Geissens" drin, inzwischen in weiter Ferne sind - aus dem Programm wegzudenken sind Robert und Carmen Geiss eigentlich nicht. Und so steht nun auch die neue Staffel der Dokusoap an.

Die frischen Episoden sind ab dem 4. Januar immer montags ab 20:15 Uhr beim Sender zu sehen, wobei RTLzwei immer auf gleich zwei Ausgaben pro Abend setzt. Produziert werden die "Geissens" wie gehabt von Geiss TV, seit 2015 produzieren die Protagonisten ihre Sendung bekanntlich selbst. Am Montagabend folgen die "Geissens" auf "3 Familien - 3 Chancen", das am 21. Dezember zum letzten Mal zu sehen sein wird. Zwischen den Jahren gibt’s an einem Montag "Zurück in die Zukunft 3" bei RTLzwei zu sehen. Teilweise lagen die Quoten der "Geissens" in den zurückliegenden Jahren schon unter dem Senderschnitt, mit der letzten Staffel, die zwischen Februar und März dieses Jahres lief, konnte sich das Format aber wieder spürbar erholen. Im Schnitt erreichten die Folgen damals 6,4 Prozent Marktanteil - das sind gute Werte für RTLzwei. Die Quoten der kommenden Staffel sind auch deshalb spannend, weil man sich in Grünwald zu einem Strategieschwenk entschieden hat. Nachdem Robert und Carmen Geiss in der Vergangenheit auch oft in Wiederholung in der Primetime zu sehen waren, hat man in diesem Jahr auf die Ausstrahlung alter Folgen verzichtet. Und auch die Nachmittags-Wiederholungen der "Geissens" sind seit Mitte Juni nicht mehr im Programm. Gut möglich, dass diese Taktik dazu führt, dass die Quoten bei den Erstausstrahlungen weiter steigen werden. Immerhin gab es zuletzt keinen "Geissens"-Overkill.