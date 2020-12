am 13.12.2020 - 14:02 Uhr

Steigende Corona-Zahlen und ein neuerlicher Lockdown: Nach den jüngsten Entwicklungen im Zusammenhang mit der Pandemie haben gleich mehrere Fernsehsender für den Sonntagabend Änderungen in ihrem Programmablauf angekündigt. So wird es etwa im Ersten um 20:15 Uhr ein weiteres "ARD extra" zur Corona-Lage zu sehen geben.

In der Sondersendung, die auch von Dritten Programm übernommen wird, sollen unter anderem die Folgen des am Vormittag beschlossenen Lockdowns für den Einzelhandel und die Aussichten auf eine Trendwende in der Pandemie mit Kanzleramtsminister Helge Braun diskutiert werden. Moderatorin Susanne Stichler spricht zudem mit dem Virologen Jonas Schmidt-Chanasit über die Strategie von Bund und Ländern.

Parallel zum "ARD extra" wird es auch wieder ein "RTL aktuell Spezial" mit Moderator Peter Kloeppel zu sehen geben. Darin mit Interviewpartnern die vereinbarten Beschlüsse der Kanzlerin und der 16 Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Bundesländer eingeordnet werden. Zuletzt hatte RTL mit seinen kurzfristig ins Programm genommenen Sondersendungen mehrfach überzeugende Quoten erzielt.

Das ZDF hat unterdessen für 19:17 Uhr ein halbstündiges "ZDF spezial" angekündigt, im Gegenzug entfällt das Politmagazin "Berlin direkt". Bei ARD, ZDF und RTL werden die ursprünglich für 20:15 Uhr angekündigten Sendungen jeweils eine Viertelstunde später beginnen. Die Nachrichtensender ntv und Welt berichten ohnehin durchgehend über die weitreichenden Corona-Maßnahmen.