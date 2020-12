Sky und Amazon haben eine Partnerschaft angekündigt, die dafür sorgt, dass der Streamingdienst Prime Video auf den Plattformen des Bezahlsenders integriert wird. Schon von diesem Montag an wird Prime Video auf Sky Q, Sky Ticket und Now-TV-Geräten in ganz Europa eingeführt wird. Im Zuge dessen werden auch die Sky-Ticket-Apps auf kompatiblen Fire-TV-Geräten erhältlich sein werden. Die Rede ist von einer mehrjährigen Partnerschaft beider Unternehmen.





Sky-Kunden können ihren Sky-Q-Receiver mit ihrer existierenden Prime Mitgliedschaft verbinden und haben somit direkt über das Gerät Zugriff auf das Streaming-Angebot von Amazon. Darüber hinaus soll Prime Video auch in der Apps-Rubrik zu finden sein. Geplant ist zudem, dass sich ausgewählte Programminhalte von Prime Video direkt auf der Sky-Q-Homepage zu sehen sein werden - so wie der Pay-TV-Sender das bereits seit einiger Zeit mit Netflix-Shows handhabt. Im kommenden Jahre sei außerdem eine noch tiefere Integration geplant, heißt es.



"Sky-Q-Kunden erhalten auf ihren Geräten dieses Jahr ein vorzeitiges Weihnachtsgeschenk in Form von Amazon Prime Video. Jeder, der nach 'The Undoing' auf Sky Atlantic neues Serienfutter benötigt, kann jetzt direkt zu 'The Boys' auf Prime Video wechseln, ohne Sky Q verlassen zu müssen", sagte Stephen van Rooyen, EVP & CEO UK & Europe Sky. "Prime-Video- TV-Serien, Filme und weitere Inhalte werden neben Sky Originals und Netflix Inhalten sowie Apps wie YouTube und vielen weiteren zu sehen sein. Dadurch wird es für Kunden noch einfacher, an einem Ort auf all die Unterhaltung zuzugreifen, die sie lieben."

Jay Marine, Vice President Prime Video Worldwide Business & Product: "Wir freuen uns sehr, dass wir unsere Prime Video App pünktlich zu den Feiertagen auf Sky Q-, Now TV-, und Sky Ticket-Geräten zur Verfügung stellen können." Praktisch ist der Schritt indes auch für Fußball-Fans, schließlich hält Amazon ab dem kommenden Jahr auch einige Rechte an der Champions League, deren Spiele dann auch über Prime Video ausgestrahlt sein werden.