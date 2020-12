RTL hat angekündigt, wann die neue Staffel der Kuppelshow "Der Bachelor" an den Start gehen wird. Die insgesamt neun Doppelfolgen mit einer Länge von jeweils rund zwei Stunden sind ab dem 13. Januar immer mittwochs zur besten Sendezeit zu sehen. Direkt im Anschluss an die letzte Rosenvergabe blickt Frauke Ludowig noch einmal auf die Staffel und ihre Ereignisse zurück. Mit dabei sind dann neben dem "Bachelor" und seiner Auserwählten auch die anderen Frauen.

Ab Folge zwei gibt es die jeweiligen Folgen zudem immer eine Woche vor der TV-Ausstrahlung bei TVNow zu sehen. Darüber hinaus wird der "Bachelor" auch bei Audio Now ein Thema sein. Ab dem 13. Januar nämlich begrüßten Steffi Brungs und Inken Wriedt wöchentlich Gäste aus der aktuellen sowie aus vergangenen Staffeln in ihrem Podcast und lassen die Ereignisse der Woche Revue passieren. Am Morgen nach jeder TV-Ausstrahlung gibt's auf dem Instagram-Account der Sendung den Rückblick "Girls 'n Roses" zu sehen. Darin blickt Steffi Brungs auf die Folge zurück und fasst die wichtigsten Highlights zusammen.

Wegen des Coronavirus ist die kommende Staffel der Kuppelshow erstmals komplett in Deutschland produziert worden. In der Vergangenheit fanden die Dreharbeiten stets im Ausland statt, etwa in den USA, Südafrika oder Mexiko. In Deutschland soll der "Bachelor" mit seinen Auserwählten verschiedene Städte besuchen, auch ein Date in seiner Heimatstadt steht auf dem Plan.

Über die Tatsache, dass in Deutschland gedreht wurde, sei er froh, erklärte "Bachelor" Niko Griesert in einem RTL-Interview. "Es soll kein Urlaubsflirt werden! Wir lernen uns hier kennen und leben danach auch sicher hier, deshalb finde ich das super und freue mich umso mehr darauf. Es gibt ja auch superviele schöne Orte in Deutschland. Zusammen wegfahren können wir später immer noch." Produziert wird das Format wie gehabt von Warner Bros. International TV Production.