Die Zeiten der internationalen Expansion sind bei Gruner + Jahr schon lange vorbei, über die vergangenen Jahre hat man sich Stück für Stück aus dem Magazingeschäft in beinahe allen anderen Ländern außerhalb Deutschlands zurückgezogen, einzig Frankreich galt bislang noch als Teil des Kerngeschäfts der Bertelsmann-Tochter. 2019 erwirtschaftete Gruner + Jahr etwas mehr als ein Fünftel seines Umsatzes in Frankreich, wo man mit dem Verlag Prisma Media Marken wie Femme Actuelle oder Télé-Loisirs eine führende Stellung im Magazin-Geschäft einnimmt.

Trotzdem will man sich nun von der französischen Tochter trennen. Am Morgen teilte das Unternehmen mit, dass exklusive Verkaufsgespräche mit dem französischen Medienunternehmen Vivendi aufgenommen wurden. Vivendi ist unter anderem in den Bereichen, Musik, TV, Kommunikation, Buch und Games tätig, nicht aber im Magazin-Geschäft, mit dem man dort das Portfolio abrunden könnte. Noch steht der Verkaufsprozess aber am Anfang, man befinde sich derzeit in Abstimmungsprozessen und wolle daher zu weitergehenden Fragen keine Stellung nehmen, heißt es in der Mitteilung weiter.