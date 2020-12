am 14.12.2020 - 18:08 Uhr

Da das ZDF von seiner Krimireihe "Die Chefin" deutlich mehr Folgen produzieren ließ und sich die Ausstrahlung nun auch über den Januar erstreckt, fällt der Staffelstart von "Der Staatsanwalt" in diesem Jahr auf den 5. Februar. Ansonsten bleiben die Rahmendaten gleich: Die Serie läuft wieder freitags um 20:15 Uhr, auch diesmal gibt es acht neue Episoden.

Acht neue Fälle in und um Wiesbaden warten darin auf Oberstaatsanwalt Bernd Reuther, Hauptkommissarin Kerstin Klar und Oberkommissar Max Fischer: ein mysteriöser Mordfall am Steg der Wasserrettung, ein perfider Mord im Generatorenraum einer IT-Firma, ein rätselhafter Todesfall auf einem Traktor in einem kleinen Vorort der hessischen Landeshauptstadt sowie einige ungewöhnliche Mordfälle im familiären Umfeld. Im vergangenen Jahr erreichte "Der Staatsanwalt" im Schnitt rund 5,3 Millionen Zuschauer. Produziert wird die Serie von Odeon Fiction.