Im vergangenen Jahr wurden unter seiner Führung die Sky Studios aus der Taufe gehoben. Er wird den Chef-Posten dort nach zwei Jahren allerdings bereits wieder abgeben und kündigte nun seinen Abschied für Mitte 2021 an. In einem internen Memo, aus dem "Variety" und "Deadline" zitieren, heißt es, dass er mehr Zeit mit seiner Frau auf seinem Bauernhof in Sizilien verbringen wolle, der TV-Branche also wohl ganz den Rücken kehrt. Davey ist mittlerweile 66 Jahre alt.

Die Entscheidung sei ihm nicht leicht gefallen, er gehe aber im Wissen, dass das Unternehmen auf einem "felsenfesten Fundament" stehe. Bereits im kommenden Jahr sollen die Sky Studios demnach erstmals schwarze Zahlen schreiben, 2022 wird dann mit den Sky Studios Elstree ein eigener Studiokomplex eröffnet, bis 2024 sollen die Investitionen in Eigenproduktionen verdoppelt werden. Wer sich um all das als Daveys Nachfolger kümmern soll, ist unterdessen noch nicht bekannt und soll im Lauf der kommenden Monate bekannt gegeben werden.