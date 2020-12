am 15.12.2020 - 10:25 Uhr

ProSiebenSat.1 hat eine Neuaufstellung des Audiobereichs angekündigt. Demnach will die Seven.One Entertainment Group fortan alle Aktivitäten in diesem Segment in der neuen Unit Seven.One Audio bündeln. Dazu gehört neben der Audio-Plattform FYEO auch der Podcast-Vermarkter Podcast Factory. Verantwortlich für den Bereich ist Katharina Frömsdorf, die auch weiiterhin als Geschäftsführerin der Seven.One AdFactory fungieren wird.

"Der Podcast-Markt boomt und Audio-Entertainment in all seinen Facetten entwickelt sich rasant weiter. Deshalb ist es nur konsequent, dass wir unser Audio-Business innerhalb der Seven.One Entertainment Group enger verzahnen, um künftig noch agiler im Markt agieren zu können", erklärte Frömsdorf. "Nach dem erfolgreichen Produktlaunch von FYEO werden wir nun die Plattform und das vermarktungsbasierte Podcast-Business stärker zusammenführen. Das schafft Synergien und bietet uns auch im Gespräch mit Künstlern mehr Spielraum."

Seven.One Audio sei damit "einer der stärksten und vielseitigsten Player im deutschen Podcast-Markt". Profitieren will die Unit etwa vom Künstlernetzwerk und dem Zugriff auf die übrigen Inhalte der Gruppe. Auf Produktions- und Vermarktungsebene sollen sich FYEO und die Podcast Factory unter dem Dach von Seven.One Audio künftig "effizienter steuern" lassen. Im Zuge der Neuaufstellung wird Luca Hirschfeld zum 1. Januar neuer Head of FYEO, Alexander Krawczyk leitet auch zukünftig die Podcast Factory.