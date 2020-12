Immer wieder sonntags kommt die Erinnerung - 2021 allerdings nicht mehr ganz so oft wie in den letzten Jahren. Wie der SWR jetzt gegenüber den Kollegen von "TV Wunschliste" bestätigt hat, fällt die 2021er Staffel der ARD-Show "Immer wieder sonntags" deutlich kleiner aus als üblich. Statt der gewohnten 16 sind im kommenden Jahr nur 12 Ausgaben der Unterhaltungsshow eingeplant. Außerdem geht es deutlich später los als zuletzt.

Startete "Immer wieder sonntags" zuletzt immer im Mai in die neue Staffel, 2020 sogar schon am 3. Mai, geht es im neuen Jahr erst am 13. Juni los. Die letzte reguläre Ausgabe ist für den 26. September eingeplant, eine Woche später steht noch ein Best-Of an. Kurios: Gegenüber den Kollegen von "TV Wunschliste" erklärte der zuständige SWR zunächst, dass man durch die kürzere Staffel Sport-Großereignissen aus dem Weg gehe. "Immer wieder sonntags" könne damit "erstmals ohne Unterbrechung an jedem Sonntag" gesendet werden.

Dass das bei zwölf Ausgaben, einem Start Mitte Juni und einem geplanten Ende September aber gar nicht möglich ist, wird schnell bei einem Blick auf den Kalender klar. Auf Rückfrage von DWDL.de erklärt der SWR nun, dass die Show "mit weniger Unterbrechungen als bislang" gesendet werden könne. In den Vorjahren hätten Feiertage und Sport-Großereignisse für "viel Unterbrechungen" im Ausstrahlungsrhythmus gesorgt. Das ist eine äußerst eigenwillige Interpretation der Situation in 2021: Sowohl im Juli, als auch im August und September wird "Immer wieder sonntags" mindestens einmal pausieren, im August sogar zweimal. 2020 gab es sowieso nur einmal eine Unterbrechung der Ausstrahlung für zwei Wochen.

Die Unterbrechungen im Sommer 2021 sind eigentlich keine große Überraschung, schließlich stehen dann auch die Fußball-Europameisterschaft und die Olympischen Sommerspiele auf dem Programm. Also eben die sportlichen Großveranstaltungen, von denen man beim SWR meint, sie würden 2021 zu weniger Unterbrechungen als bislang führen.

Gesendet wird "Immer wieder sonntags" mit Stefan Mross auch 2021 aus dem Europa-Park Rust, die Dauer der Sendung beträgt zwei Stunden. Auf die Dauer weist der SWR in einer Stellungnahme gegenüber DWDL.de explizit hin und erklärt auch, dass seien mehr als in der Vergangenheit ("statt wie in früheren Jahren 1,5 Stunden"). Damit suggeriert die Pressestelle des Senders, die Show würde trotz der verringerten Anzahl an Ausgaben mehr Sendezeit erhalten. "Immer wieder sonntags" läuft schon seit dem Jahr 2015 mit einer Dauer von zwei Stunden - damals übrigens sehr zum Missfallen des ZDF, das mit seinem "Fernsehgarten" später etwas nach hinten rückte, um nicht in direkter Konkurrenz zur Mross-Show zu laufen. Produziert wird "Immer wieder sonntags" von Kimmig Entertainment.

Weshalb die Anzahl der Ausgaben so deutlich gesenkt wird, ist nicht klar. In diesem Jahr sahen sich im Schnitt 1,54 Millionen Menschen die 16 ausgestrahlten Ausgaben an. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum lag bei 15,2 Prozent und damit deutlich über dem Senderschnitt.