Herbert L. Kloiber, ehemaliger CEO von Tele München, bleibt mit seiner im Februar gegründeten neuen Firma Night Train Media weiterhin umtriebig und hat gemeinsam mit dem britischen Sender Channel 5, der zu ViacomCBS gehört, zwei neue Produktionen für das kommende Jahr angekündigt. Zum Einen handelt es sich um die Adaption des Romans "The Holiday" von T.M. Logan, den Michael Crompton aus vierteilige Thriller-Serie umsetzt. Produzieren wird Night Train Medie die Miniserie mit NENT Studios UK, Projector Pictures und Chalkboard TV, los gehen soll es noch im 1. Quartal 2021. Herbert Kloiber, Olivia Pahl, Dave Clarke, Rachel Gesua und Mike Benson sind Executive Producer.

In der Serie geht's um vier langjährige beste Freundinnen, die einem vermeintlichen Traumurlaub in Südfrankreich entgegen sehen. Doch am Tag ihrer Ankunft lüftet Kate ein Geheimnis: Ihr Mann hat eine Affäre - und sie vermutet, dass es sich um ene ihrer besten Freundinnen handelt. Als sich Kate in der erdrückenden mediterranen Hitze der Wahrheit nähert, erkennt sie zu spät, dass alles viel schlimmer ist, als sie es sich jemals vorgestellt hat, denn jemand in der Villa ist vielleicht sogar bereit zu töten, um ein dunkles Geheimnis zu verbergen.

Beim zweiten Projekt handelt es sich um die ebenfalls vierteilige Serie "Deadline", die als "Noir-Thriller für ein Mainstream-Publikum voller verschlungener Handlungsstränge, Wendungen und dunkler Figuren" beschrieben wird. Ausgangspunkt der Geschichte ist eine Prämisse im Stil von "Basic Instinct": ein 'hat sie es getan oder hat sie es nicht getan'-Szenario, in dem sich ein Journalist in die Femme fatale verliebt, die er für seine Zeitung leidenschaftslos profilieren soll. Mike Benson und Herbert Kloiber sind als Executive Producer tätig und Rebecca Davies produziert. Die Serie wird in Zusammenarbeit mit Clapperboard, der Scripted-Schwesterfirma von Chalkboard, produziert. Abacus Media Rights vertreibt sie Serie für NTM weltweit.

Herbert Kloiber: "Wir freuen uns sehr darüber, zwei herausragende Stoffe mit Channel 5 und den jeweiligen Produzenten im nächsten Jahr umzusetzen. 'Deadline' ist ein klug geschriebener, packender Thriller und das Buch 'The Holiday' von T.M.Logan war ein fantastischer Erfolg. Die Zusammenarbeit mit NENT Studios UK mit 'The Holiday' ist das erste von mehreren vielversprechenden Projekten, an denen wir gemeinsam arbeiten. Wir freuen uns sehr darauf, diese beiden universellen Projekte an Bord zu bringen und sie einem weltweiten Publikum vorzustellen."