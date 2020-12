Vox hat seine Pläne für den Jahresbeginn nochmal leicht überarbeitet und zeigt sonntags um 19:10 Uhr nun doch nicht "Hot oder Schrott", sondern startet dort am 3. Januar das neue Format "Jetzt oder nie - Wir packen's an". In jeder der sechs Folgen werden drei Paare dabei mit der Kamera begleitet, wie sie eine Aufgabe anpacken, die sie schon lange unerledigt vor sich herschieben. Sie geben sich dafür einen Tag, an dem sie endlich ihren inneren Schweinehund überwiden wollen.

In der ersten Wochen geht es um Chaos im Keller, ein Wohnzimmer, das endlich auf Vordermann gebracht werden will und einen Garten, der noch immer Baustelle ist, in Woche 2 steht unter anderem ein nie eingerichtetes Hochbeet und eine chaotische Laube in einem Kleingarten auf dem Programm.

Geändert hat Vox auch nochmal die Pläne für den Sonntagabend: Um 20:15 Uhr läuft zu Jahresbeginn nun doch nicht "Promi Shopping Queen" - was angesichts des Lockdowns auch etwas unpassend erschienen wäre. Stattdessen gibt's am 3. Januar ein Promi-Special von "Hot oder Schrott" zu sehen, eine Woche später feiert dann "Frooncks wundervolle Welt der Hochzeiten" Premiere.

Der aus zahlreichen Formaten bekannte Wedding-Planner soll darin die "lustigsten und emotionalsten Hochzeitsmomente aus der ganzen Welt" präsentieren. Kommentare gibt's dazu auch von weiteren prominenten Paaren. Als Beispiele nennt Vox Roland Trettl und seine Frau Daniela, Stefan Mross und Anna-Carina Wotschak sowie Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis.