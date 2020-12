am 16.12.2020 - 06:00 Uhr

Einen Monat vor dem Start der Handball-Weltmeisterschaft der Männer in Ägypten steht fest, wo Fans die Spiele sehen können. Sportdeutschland.TV hat sich die Übertragungsrechte für alle 108 Spiele gesichert und wird die Partien live und auf Abruf zeigen, wie der Online-Sportsender gegenüber DWDL.de bestätigte. Dazu zählen auch die Partien mit deutscher Beteiligung, die ebenso wie eine Vielzahl der Begegnungen von "bekannten Kommentatoren aus der Handball-Szene" begleitet werden sollen, wie es heißt.

Während die Spiele der deutschen Nationalmannschaft auch bei ARD und ZDF zu sehen sein werden, macht Sportdeutschland.TV die Partien erstmals nur gegen Bezahlung zugängig. Der Online-Kanal von DOSB New Media führt ein Turnierticket zum Preis von zehn Euro ein, das Zugang zu allen Spielen gewährt. Darüber hinaus gibt es Tickets für Einzelspiele zum Preis von 3,50 Euro. Die Aufzeichnungen sind in den ersten 48 Stunden für 1,99 Euro erhältlich und im Anschluss kostenfrei verfügbar.

"Die Handball-WM der Männer ist der Auftakt in ein ereignisreiches Sportjahr 2021", sagte DOSB New Media-Geschäftsführer Björn Beinhauer. "Wir möchten allen Fans Weltklasse-Handball in hervorragender Qualität bieten."