"Die Älteren haben Weisheit. Sie sind mit einer großen Verantwortung betraut: ihre Lebenserfahrung weiterzugeben, ihre Familiengeschichte, die Geschichte einer Gemeinschaft, eines Volkes" - das schreibt Papst Franziskus in seinem 2018 veröffentlichten Buch "Sharing the Wisdom of Time", auf dem nun auch eine gleichnamige Dokureihe von Netflix basieren wird.

In der Serie sollen Frauen und Münner über 70 aus aller Welt ihre außergewöhnlichen Lebensgeschichten und Erfahrungen jungen Filmemachern unter 30, die aus demselben Land stammen, erzählen. Sie repräsentieren verschiedene Ethnien, sozio-ökonimische Hintergründe und Religionen rund umd en Globus, sprechen aber über Themen, die alle Menschen gleichermaßen betreffen: Liebe, Existenzkampf, Arbeit und Träume. Papst Franziskus selbst wird in einem exklusiven Interview in der Reihe ebenfalls zu Wort kommen. Er werde eine einzigartige Sichtweise bieten, die sich wie ein roter Faden durch die vier Episoden der Serie ziehen werde, so Netflix.