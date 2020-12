Gerade erst feierte der "Doppelpass" sein 25-jähriges Jubiläum, da schickt Sport1 den beliebten Fußball-Talk erstmals auf Deutschland-Tournee. "Doppelpass on Tour" nennt sich die Veranstaltung, die im Mai zunächst in Frankfurt am Main und Mainz Station machen wird. In Kooperation mit einer Event-Agentur talkt Rudi Brückner, Moderator der ersten Stunde, mit prominenten Gästen - ganz ohne Fernsehkameras.

© Sport1 Pit Gottschalk

Brückner selbst freut sich bereits auf die Tour: "Unsere Gäste haben einen großen Fußballerfahrungsschatz, sind meinungsstark, witzig und immer mit dem Blick über den Tellerrand hinaus. Es wird eine Mischung aus Aktualität und Anekdoten, aus Hintergrund und Visionärem, zum Schmunzeln und Nachdenken: Alles aus Liebe zum Fußball!"

Beim Fußball-Talk steht unterdessen im kommenden Jahr eine große Veränderung bevor: Nach der Europameisterschaft wird Moderator Thomas Helmer den Staffelstab an Florian König übergeben, der über Jahrzehnte hinweg die Formel 1 bei RTL präsentierte und dem Kölner Sender auch weiterhin treu bleiben wird (DWDL.de berichtete). Mit Helmer ist Sport1 bereits im Gespräch über neue Projekte.