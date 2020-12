Sat.1 hat angekündigt, wann man die restlichen Folgen der zweiten Staffel "FBI - Special Crime Unit" ausstrahlen wird. Am 4. Februar geht’s los, dann zeigt Sat.1 immer zwei Folgen ab 20:15 Uhr. Fortgesetzt wird die zweite Staffel, von der Sat.1 im Sommer bereits elf Episoden ausgestrahlt hatte, der Marktanteil in der Zielgruppe lag damals bei durchschnittlich recht guten 8,6 Prozent.

Ob die Serie auch im neuen Jahr überzeugen kann, bleibt abzuwarten. Staffel eins brachte es im vergangenen Jahr im Schnitt nur auf 6,9 Prozent. In den USA ist die Serie so erfolgreich, dass kürzlich eine dritte Staffel bei CBS angelaufen ist. Mit "FBI - Most Wanted" ist auch bereits ein Spin-Off produziert worden - auch das wird wohl in Sat.1 zu sehen sein. Wann genau ist derzeit aber noch unklar.