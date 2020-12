Sky hat die Verfilmung der "Ibiza Affäre" angekündigt. 2019 veröffentlichen "Süddeutsche Zeitung" und "Spiegel" Videos des damaligen FPÖ-Chefs und Vizekanzlers Heinz-Christian Strache und des geschäftsführenden FPÖ-Fraktionschefs Johann Gudenus, wie sie auf Ibiza in einer Villa eine vermeintliche Oligarchin trafen. Gesprochen wurde unter anderem über eine mögliche Übernahme der "Kronen Zeitung" und einen folgenden Umbau sowie eine Parteien-Finanzierung durch die Oligarchin am Rechnungshof vorbei. Zum Zeitpunkt der Aufnahme war Strache noch nicht Vizekanzler, dennoch ließ das Video tief blicken. Und so trat der FPÖ-Chef zunächst zurück, kurze Zeit später fiel die gesamte Regierung auseinander. Heute sitzt die FPÖ wieder in der Opposition.

Sky will die sogenannte "Ibiza-Affäre" nun verfilmen. W&B Television produziert eine vierteilige, fiktionale Serie. Der Titel lautet naheliegenderweise "Die Ibiza Affäre". Erzählt werden soll laut Sky die "unglaubliche Entstehungsgeschichte" des Videos. Die Serie decke die Hintergründe auf, die zu dem Treffen auf Ibiza geführt hätten, und zeige, wie "das politische Drama seinen Lauf nimmt."

Die Verfilmung basiert auf dem Bestseller "Die Ibiza-Affäre: Innenansichten eines Skandals" der beiden "SZ"-Journalisten Bastian Obermayer und Frederik Obermaier. Die Macher haben zudem weitere Hintergrundgespräche geführt und können auf bisher unveröffentlichte Informationen zurückgreifen. Stefan Holtz und Florian Iwersen schreiben die Drehbücher, Produzenten sind Quirin Berg und Max Wiedemann für W&B Television. Für Sky Studios sind Marcus Ammon, Frank Jastfelder und Lucia Vogdt für die Produktion verantwortlich.

Die Dreharbeiten an der Serie sollen bereits Anfang des kommenden Jahres beginnen. Marcus Ammon, Senior Vice President Sky Original Production, sagt: "Ein realer und handfester Politskandal, den sich ein Drehbuchautor nicht besser ausdenken könnte: Wir freuen uns sehr, gemeinsam mit Quirin und Max die unglaubliche Entstehungsgeschichte dieses inzwischen weltweit bekannten Videos zu erzählen, das Österreichs FPÖ-Vizekanzler und mit ihm die ganze Regierung zu Fall brachte. 'Die Ibiza Affäre' ist ein packender Politthriller, der aus unterschiedlichen Perspektiven erzählt wird."

Quirin Berg ergänzt: "Die Ibiza Affäre liefert einen eindringlichen Beweis für die Bedeutung des unabhängigen Journalismus als treibende Kraft der Wahrheitsfindung und damit als Eckpfeiler unserer Demokratie. Dabei ist diese Geschichte vollkommen absurd, spektakulär, erschütternd, packend - und vor allem Realität."