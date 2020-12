Die neue Staffel der Sat.1-Fangshow "Catch!" startet am 8. Januar. Dann wird der Sender zur besten Sendezeit die "Deutsche Meisterschaft im Fangen 2021" ausstrahlen. Und wie in diesem Jahr gibt es eine Woche später auf dem gleichen Sendeplatz auch eine Europameisterschaft. Für den 29. Januar hat Sat.1 nun zudem eine weitere "Catch"-Ausgabe angekündigt, die es so bislang noch nicht gegeben hat. Dann lädt man nämlich zum "Kampf der Kontinente" - gesucht wird also eine Art Weltmeister im Fangen.

Die Deutsche Meisterschaft in diesem Jahr war mit 1,65 Millionen Gesamtzuschauern und 12,1 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe die bis dato erfolgreichste "Catch"-Ausgabe. Die Europameisterschaft kam kurz darauf auf 1,22 Millionen Zuschauer und 9,0 Prozent - ebenfalls gute Werte für Sat.1. Der Sender bleibt seiner Event-Strategie damit treu. Nach der erfolgreichen Premiere Ende 2018 versuchte man sich 2019 ja an einer vierteiligen Staffel mit regulären Ausgaben, bei der der Marktanteil im Verlauf aber bis auf 7,1 Prozent absackte.

Bei der Deutschen Meisterschaft im kommenden Jahr tritt natürlich auch wieder Luke Mockridge mit einem Fang-Team an. Er muss sich gegen die Mannschaften von Jasmin Wagner, David Odonkor und Sebastian Ströbel beweisen. Bei der Europameisterschaft tritt Mockridge gegen die Teams von Luca Hänni (Schweiz), Nikeata Thompson (England) und Alexander Kumptner (Österreich) an.

Beim "Kampf der Kontinente" führen schließlich Hans Sarpei (Afrika), Minh-Khai Phan-Thi (Asien) und Evil Jared (Amerika) die verschiedenen Teams an - Mockridge selbst will das Team Europa zum Sieg führen. Moderiert werden alle drei Shows wie gewohnt von Andrea Kaiser. Kommentator ist Jan Platte und als Field-Reporter ist Simon Pearce im Einsatz. Produziert wird die vierte Staffel von "Catch" Corona-bedingt ohne Publikum. Auch deshalb gebe es in den neuen Ausgaben größere Aufbauten und "spektakulärere Fang-Strecken", so der Sender. "Catch!" wird produziert von Mockridges Produktionsfirma LuckyPics in Zusammenarbeit mit Brainpool.

Neben "Catch!" meldet sich im Januar übrigens auch "The Biggest Loser" in Sat.1 zurück. Die neue Staffel startet bereits am 3. Januar, wie gewohnt ist die Abspeck-Show dann immer sonntags am Vorabend zu sehen. Zum Auftakt in die Staffel geht's sogar schon um 16:30 Uhr los. Einen Tag später, am 4. Januar, kehrt zudem "Lebensretter hautnah - Wenn jede Sekunde zählt" um 20:15 Uhr zurück ins Sat.1-Programm.