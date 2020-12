Die im Januar startende Staffel der RTL-Sitcom "Magda macht das schon" wird die letzte sein, das hat RTL jetzt fast beiläufig in einer Pressemitteilung bekanntgegeben, in der es hauptsächlich um die neuen Folgen von "Der Lehrer" ging. Die finale Staffel mit Verena Altenberger in der Hauptrolle startet am 7. Januar und ist ab 21:15 Uhr zu sehen, zehn neue Folgen hat man noch in der Hinterhand. Dann ist Schluss.

Das Aus der Serie kommt recht überraschend, hatte RTL in den vergangenen Jahren im Bereich der eigenproduzierten Fiction doch nicht sehr viele quotenstarke Formate im Programm. Vor allem etliche neu eingeführte Serien taten sich schwer und verschwanden schnell wieder - "Magda macht das schon" bildete 2017 eine Ausnahme und kam damals im Schnitt auf fast 18 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Die Staffeln zwei und drei konnten da nicht mithalten, lagen mit 14,7 und 13,9 Prozent aber noch immer recht deutlich über dem RTL-Schnitt.

Zuletzt vernachlässigte man "Magda" aber etwas. Die im Januar startende Staffel ist bereits Mitte 2019 gedreht worden, in der TV-Saison 2019/20 verzichtete RTL komplett auf die Ausstrahlung neuer Folgen. Produziert wurde die Serie in den vergangenen Jahren von der Polyphon Film- und Fernsehgesellschaft.

Auf Anfrage von DWDL.de heißt es vom RTL, man wolle aufhören, wenn es am Schönsten sei. "Sebastian Andrae hat ideenreiche und lustige Geschichten geschrieben, Verena Altenberger hat die Figur der Magda bezaubernd interpretiert und die Polyphon war uns in jeglicher Hinsicht ein wunderbarer Partner, mit dem wir eine gemeinsame Vision geteilt und verwirklicht haben." In der finalen Staffel bringe man die Serie um Magda, Waltraud und den Holtkamps zu einem "überraschenden und hoch emotionalen Ende". Ein RTL-Sprecher weiter: "Anschließend muss der liebevoll-chaotische Haushalt ohne Kamerabegleitung auskommen und es ist für alle Kreativen vor und hinter den Kulissen Zeit für etwas Neues. Wir freuen uns auf neue spannende Projekte in der Zukunft und ein Wiedersehen mit all diesen großartigen Talenten."