am 17.12.2020 - 15:16 Uhr

© RiC © RiC

Wie hoch die Reichweite zum Start in Großbritannien sein kann, ist nicht klar. OnehubTV ist selbst erst vor wenigen Monaten gelauncht worden. Auf der Plattform gibt es heute 80 lineare TV-Kanäle und viele VoD-Inhalte. Bis Herbst des kommenden Jahres sollen mehr als 300 Sender empfangbar sein. Bernd Wendeln, COO und Vorstand der Your Family Entertainment AG, sagt: "Da Streaming und OTT entscheidend für unserer Verbreitungs-Strategie sind, freuen wir uns, mit V247 zusammenzuarbeiten und die Präsenz unserer RiC-Kanäle in Großbritannien und international deutlich zu erweitern."

Doris Ojo, CEO Vision247, ergänzt: "Unsere Vision ist es, fantastische Qualität und vielfältige Inhalte aus der ganzen Welt über eine attraktive, innovative und zugängliche Plattform an Haushalte auf der ganzen Welt zu liefern. Die OneHubTV-Plattform lässt diese Vision nun Wirklichkeit werden und wir sind begeistert, die RiC-Sender für dieses großartige Unternehmen gewonnen zu haben. Die Integration der RiC Sender bedeutet, dass wir ein noch besseres Seherlebnis auf OneHubTV bieten können."