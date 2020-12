© Sportradio Deutschland

Die GmbH hat ihren Sitz in Leipzig und ist ein Unternehmen des Technologie-Investors Bugovics Industries, der eigenen Angaben zufolge "unter anderem entlang der Wertschöpfungskette des deutschen Radiomarkts an diversen Punkten aktiv" ist. Ein entsprechender Zulassungsantrag sei in diesen Tagen bei der Sächsischen Landesanstalt für privaten Rundfunk und neue Medien gestellt worden. Dadurch konnte man sich einen Programmplatz auf der nationalen DAB+-Plattform von Antenne Deutschland sichern.

"Was in den großen westlichen Sportnationen wie Frankreich, Großbritannien, Italien und den USA längst erfolgreich am Markt ist, wollen wir ab kommendem Sommer erstmals den deutschen Sportfans bieten: ein Sportradio rund um die Uhr, 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche", sagte Erwin Linnenbach, Geschäftsführer von Sportradio Deutschland, über die ambitionierten Pläne. Derzeit befinde sich das Sportradio noch im frühen Aufbaustadium. "Wir rekrutieren gerade ein versiertes Aufbauteam“, heißt es dazu aus Leipzig.

Geplant sei, sich durchweg Sport-Themen zu widmen - "losgelöst davon, ob gerade ein Ligaspiel oder ein anders Sportevent live stattfindet oder nicht", so Linnenbach. "Selbstverständlich wird es Fußball im Programm geben, aber keineswegs ausschließlich. Wir werden die gesamte Palette des Sports abdecken: vom Spitzen- und Amateursport über Freizeit-, Fitness- und Gesundheitsthemen bis hin zu eSports." Zu bereits erworbenen Übertragungsrechten hat sich das Unternehmen bislang allerdings noch nicht geäußert.