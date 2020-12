"Promis unter Palmen" gehört zu den größten Quoten-Erfolgen von Sat.1 in diesem Jahr, das Format war wegen seiner moralischen Übertretungen aber auch in der Kritik. Derzeit laufen die Vorbereitungen auf die neuen Ausgaben, die ab Februar in Thailand gedreht werden sollen. Ob das aufgrund des Coronavirus so ohne Probleme möglich sein wird, entscheidet sich wohl in den kommenden Wochen. Die "Bild" hat nun über die ersten Kandidaten der neuen Staffel berichtet.

Und wie erwartet gibt es wohl ein Wiedersehen mit einigen Reality-Schlachtschiffen, die in der Vergangenheit schon in einigen anderen einschlägigen Formaten zu sehen gewesen sind. In aller erste Linie zu nennen sind da Melanie Müller, Willi Herren, Elena Miras, Marcus Prinz von Anhalt und Chris Töpperwien. Mit Ausnahme von Marcus Prinz von Anhalt waren alle genannten bereits im RTL-Dschungelcamp. Darüber hinaus bringen sie es auf diverse Auftritte in Formaten wie "Promi Big Brother", "Kampf der Realitystars", "Like Me - I’m Famous" oder auch dem "Sommerhaus der Stars". Töpperwien ist seit einigen Monaten zudem offiziell die "hellste Kerze" auf der Reality-Torte, diese Auszeichnung gewann er in der Sat.1-Show "Die Festspiele der Realitystars".

Erweitert wird das "Promis unter Palmen"-Teilnehmerfeld laut der "Bild" um einige aufstrebende Realitysternchen, die sich besonders in jüngerer Vergangenheit stark in den Fokus entsprechender Formate gedrängt haben. Henrik Stoltenberg etwa mischte in diesem Jahr "Love Island" auf und soll angeblich sogar der neuen RTL-Dschungelshow abgesagt haben, um am Sat.1-Format teilzunehmen. Mit dabei sind wohl auch Calvin Kleinen ("Temptation Island") und Emmy Russ ("Beauty and the Nerd", "Promi Big Brother").

Laut "Bild" soll auch Giulia Siegel mit nach Thailand fliegen, einen Gesundheitstest habe sie bereits absolviert. Eine finale Zusage fehle aber noch. Und dann wirft die "Bild" auch noch den Namen Georgina Fleur in den Raum, die in diesem Jahr wegen ihres spuckenden Freundes das "Sommerhaus" schnell wieder verlassen musste. Sie erklärte gegenüber der Boulevardzeitung jedoch, dass sie sich gegen eine Teilnahme an "Promis unter Palmen" entschieden habe. Demnach soll auch Fußballer Kevin Großkreutz den Machern abgesagt haben. Drag Queen Katy Bähm ("Promi Big Brother") bringt die "Bild" als mögliche Ersatzkandidatin ins Spiel. Sat.1 äußert sich wie immer nicht zu den Spekulationen rund um die möglichen Kandidaten seiner Show.