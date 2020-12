RTLzwei hat einen Sendetermin für das "Berlin Projekt" angekündigt, das man schon im Jahr 2018 in Aussicht gestellt hat (DWDL.de berichtete). ZDF-Moderator Tim Niedernolte ("hallo deutschland") hat darin mehrere Obdachlose über einen Zeitraum von rund zwei Jahren begleitet. Sie erhielten 10.000 Euro vom Sender und zudem Zugang zu Experten, die ihnen dabei helfen sollten, weg von der Straße zu kommen.

Das Ergebnis sehen die Zuschauer nun ab dem 7. Januar immer donnerstags zur besten Sendezeit bei RTLzwei. Vier rund 90-minütige Folgen hat Talpa Germany produziert. Gezeigt werden soll aber nicht nur der Weg der Obdachlosen in ein geordnetes Leben, sondern auch, wie hart ihr Kampf gegen soziale Vorurteile ist.

Darüber hinaus hat RTLzwei jetzt auch neue Ausgaben der Sozialdoku "Armes Deutschland - Stempeln oder Abrackern?" angekündigt. Anders als zuletzt sind die Folgen im neuen Jahr nicht mehr montags, sondern wieder auf dem 20:15-Uhr-Sendeplatz am Dienstagabend zu sehen, hier lief das Format auch schon in der Vergangenheit. Los geht’s mit der neuen Staffel am 5. Januar. Der Montagabend ist Anfang des Jahres durch die "Geissens" belegt, die am 4. Januar in ihre neue Staffel starten.