4,57 Millionen Besuche pro Tag verzeichnete die ZDF-Mediathek im Jahr 2020 im Schnitt - das Corona-Jahr sorgte somit für einen massiven Anstieg der Nutzung um etwa 50 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Das lag zum Einen am hohen Info-Bedürfnis, das sich nicht nur in höheren Reichweiten für die linearen Nachrichtensendungen niederschlug, sondern auch online. Die Videoabrufe im Genre Information wuchsen sogar überdurchschnittlich um 60 Prozent. Die bislang zweithöchste Tagesnutzung in der Geschichte der ZDF-Mediathek wurde hier am 4. November am Tag nach der US-Wahl erzielt. Auch der Youtube-Kanal von ZDFheute wurde deutlich stärker genutzt - im März und April kamen hier mehr als 20 Millionen Sichtungen zusammen - ebenso die ZDFheut-App, die im März gerelauncht wurde. Im Dezember verzeichnete sie bislang 1,14 Millionen Visits pro Tag, im Januar waren es noch 259.000.

Doch zurück zur ZDF-Mediathek und den dortigen Erfolgen: Bei den Event-Serien überzeugte vor allem die zweite Staffel von "Bad Banks". Jede Folge kam hier im Schnitt auf 1,19 Millionen Sichtungen, nur ganz knapp dahinter rangierte "Die verlorene Tochter" (1,14 Millionen) vor "Das Boot" (0,98 Millionen Sichtungen je Folge). Noch höher waren die Reichweiten beim Dreiteiler "Unterleuten", der im Schnitt rund eineinhalb Millionen Aufrufe je Folge erreichte. Der Zweiteiler "Das Mädchen am Strand" lag in ähnlichen Regionen, die beiden Teile von "Altes Land" erreichten im Schnitt 1,1 Millionen Sichtungen. Erstaunlich ist aber nicht zuletzt, wie stark die "Herzkino"-Filme, die das ZDF linear sonntags um 20:15 Uhr zeigt, online nachgefragt werden. Die Aufrufe aller "Herzkino"-Filme summieren sich in diesem Jahr bislang auf 58,77 Millionen.

Im Show-Bereich war es wieder die "heute-show", die die Mediatheken-Charts anführt. Jede Folge kommt hier auch nochmal auf 900.000 Aufrufe. Und das "ZDF Magazin Royale" ist nicht nur deshalb stark, weil es im Fernsehen im Schleptau der "heute-show" läuft. Auch in der Mediathek liegen die Sichtungen mit 600.000 pro Folge auf herausragendem Niveau. Deutlich stärker als im Vorjahr zeitversetzt genutzt wird übrigens auch "Markus Lanz". Der Talk erreichte online in diesem Jahr zusammengenommen 18,5 Millionen Aufrufe - ein Plus von 85 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Bei "Terra X" nahmen die Aufrufe um 46 Prozent zu. Und eine Zahl nannte das ZDF auch im Sport-Bereich: Der Livestream des Champions-League-Finale wurde 1,24 Millionen Mal aufgerufen. Für alle diese Zahlen gilt: Anders als im TV handelt es sich hier aber nicht um eine Durchschnitts-Reichweite über die gesamte Sendedauer hinweg, schon wenige Sekunden genügen, um hier als Sichtung gezählt zu werden. Ein direkter Vergleich mit den TV-Reichweiten ist also nicht möglich.